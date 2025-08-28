Crisis en la Universidad Nacional del Comahue: renunció el 14% del plantel docente de Economía

En la unidad académica se cursa, entre otras, la carrera de contador público nacional de la cual egresó el gobernador Rolando Figueroa. Foto Matías Subat.

«Yo siento, personalmente, que es un plan ideado para exterminar a las universidades públicas por qué la gente se está yendo, y nosotros estamos sin la posibilidad de reponer a esas personas, que son profesionales de mucha calidad, que han rendido concursos regulares, que se han esmerado por hacer carreras de postgrado», afirmó Mariela Martínez, decana de la facultad de Economía y Administración de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo). El éxodo de docentes a raíz de los bajos salarios no cesa: este año en la unidad académica hubo 60 bajas de un plantel de 434 profesores.

Martínez explicó que el Consejo Directivo aprobó desde el 1 de febrero, que empezó la actividad, hasta la última reunión del 14 de agosto un total de 45 renuncias de docentes y 15 pedidos de licencia sin goce haberes, que son profesores que migran a media o a terciaria donde la remuneración es superior a la que paga la universidad.

Sostuvo que es muy costoso encontrar profesionales que tengan ese nivel de especialización. En la facultad se dictan, entre otras carreras, la licenciatura en Administración, el profesorado en Ciencias Económicas, la licenciatura en Matemática y contador público nacional.

De hecho los dos últimos gobernadores de la provincia son egresados de esta unidad académica: Omar Gutiérrez y Rolando Figueroa.

Una situación similar ocurre con el personal no docente. «Tuvimos el caso en nuestra facultad de dos personas que ingresaron: una trabajó un mes y renunció, y había concursado y estaba en un buen puesto, y tuvimos otra persona que estuvo un año y también renunció», contó la decana.

Aseguró que estas bajas producen una sobrecarga. Por ejemplo, asignaturas con 300 estudiantes en vez de tener un equipo de cátedra de cuatro personas hoy tiene dos.

«Le estamos asignando más actividades a los docentes que no corresponde por la cantidad de estudiantes. Después son 300 exámenes para corregir con dos personas que se terminan agotando, y con la imposibilidad de reponerlos por qué llamamos a inscripción y no se presenta nadie. La verdad que es muy preocupante esta situación y no tiene miras de mejorar, por qué si bien se aprobó la ley de financiamiento universitario sabemos que corre peligro de que la veten», agregó Martínez.

Manifestó que además está la amenaza de modificación de la ley previsional. «La gente que está en condiciones de jubilarse se está jubilando, por qué siente que le van a cambiar las reglas y quizás no se pueda jubilar», señaló la decana.

Remarcó que los salarios en la universidad «han perdido un poder adquisitivo muy alto, se ha perdido más del 35% desde que está este gobierno». Un profesor asociado, con máxima antigüedad, por 10 horas no llega a cobrar $600.000, según indicó.

Actualmente la facultad tiene 2.800 estudiantes activos (cumplen anualmente con el requisito de reinscripción) y 900 regulares (tienen que aprobar una determinada cantidad de materias por ciclo). «Muchos han tenido que dejar de estudiar o por lo menos han tenido que reducir la cantidad de materias que cursan por cuatrimestre, porque tienen que trabajar», subrayó.

En cuanto a los recortes aplicados por el ahogamiento presupuestario, la decana planteó que se recortó el servicio de limpieza (ahora tiene una frecuencia menor) y mencionó que en el edificio nuevo de la facultad continúan con luz de obra, ya que no finalizaron los trabajos.