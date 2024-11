Cristina Kirchner contra Javier Milei y la condena por la causa «Vialidad»: «No me van a hacer arrepentir»

La expresidenta Cristina Kirchner encabezó este domingo un acto en Santiago del Estero por el Día de la Militancia peronista, su primera actividad política tras ser proclamada presidenta del Partido Justicialista (PJ). Durante el acto habló sobre la condena que recibió y una vez más, apuntó contra Javier Milei.

Cristina Kirchner subió al escenario dispuesto Asociación Atlética Quimsa de Santiago del Estero alrededor de las 19 y lo hizo acompañada de la canción de Lali Espósito «Fanático» que desde su lanzamiento fue utilizado por la oposición por sus referencias al presidente Javier Milei. La exmandataria hizo un relato recordando la historia económica argentina y el accionar del peronismo hasta la presidencia de Néstor Kirchner, pero también aprovechó para cuestionar la gestión actual.

«A los peronistas nos gusta la propiedad privada, pero la de todos. No solamente de los pocos que tienen guita y a los que cuida este Gobierno. Queremos una Argentina en la que todos los argentinos puedan aspirar al techo propio», apuntó. En esta misma línea criticó a Javier Milei y señaló: «Va solo a lugares donde hay millonarios, no se equivoca para ir a una universidad, un comedor o un sindicato. Siempre va a donde son pocos y multimillonarios«.

Mientras avanzaba en su discurso, Cristina Kirchner continuó con sus críticas directas al presidente libertario por su visita a Estados Unidos tras el triunfo de Donald Trump en las elecciones y lo comparó con un «koala»: «A ver si alguno se cree que el presidente electo de Estados Unidos se parece a este (Milei). Por favor. Este aparece como un koala montado ahí, arriba, payasesco, humillante. Los argentinos no nos merecemos estas humillaciones, merecemos cosas mejores».

Cristina Kirchner contra la condena por la causa «Vialidad»

En otra parte de su discurso la expresidenta volvió a mencionar la causa Vialidad y la condena de seis años que recibió la semana pasada. Tal como expresó anteriormente, reiteró que el fallo es un ataque contra ella.

«Nunca soñé como militante política que iba a ser presidenta de la República y que además iba a ser parte de un proyecto que desendeudó al país», indicó. Tras esto agregó: «Lo hicimos, por eso el castigo que me quieren imponer. Al lado de otros que sufrieron, quienes ya no están, quienes continúan desaparecidos, el precio es bastante poco y estoy dispuesta a pagarlo. No me van a hacer arrepentir de nada de lo que hice, de nada«.

Si bien la referencia sobre la causa fue corta, la exmandataria se aseguró de mantener su postura sobre el fallo que tomó la Cámara de Casación Penal en la causa «Vialidad» donde confirmó la condena a seis años de prisión impuesta a la expresidenta Cristina Kirchner por «administración fraudulenta agravada» y el decomiso de casi 85 mil millones de pesos.

«De lo individual no se salva nadie, el militante cree en lo colectivo. Muchas veces piensan que caminando solo es posible llegar más rápido, pero caminando juntos llegamos mucho más lejos», expresó Cristina Kirchner.