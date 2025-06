Cristina Kirchner | Cuáles son las marchas en Neuquén y Río Negro: todas las actividades por su detención

El Partido Justicialista (PJ) lanzó una convocatoria para apoyar a la expresidenta Cristina Kirchner y concretar una «gran movilización» hacia Comodoro Py este miércoles. Pese a que medios de Buenos Aires aseguran que no será necesario que asista a los tribunales, desde el espacio político confirmaron que la manifestación no se suspenderá: se hará «en la casa (en Constitución) o en alguna plaza». Desde Neuquén partieron dos colectivos y uno desde Cutral Co este martes, pero además convocaron a marchas en el centro de la capital provincial. En Río Negro impulsaron medidas en Roca, Viedma y Bariloche. Una por una, las actividades en la región.

Marchas en Neuquén por Cristina Kirchner: a qué hora

Dos colectivos partieron desde la terminal de Neuquén, alrededor de las 13:15, y uno salió desde Cutral Co a las 10:30 este martes rumbo a Buenos Aires para participar de la «gran movilización» en apoyo a la expresidenta, bajo la consigna: «Argentina con Cristina».

Bajo la consigna «Argentina con Cristina» partieron dos colectivos desde la terminal de Neuquén a Buenos Aires. (Foto: Flor Salto).

De todas maneras, se realizará una marcha en el centro de Neuquén para la militancia y los vecinos que no pudieron viajar. Según comunicaron, la cita es este miércoles a las 11 en el monumento a San Martín.

Algunos de los espacios que convocaron a la actividad fueron desde el PJ Neuquén, ATEN, Unión Popular, Libres del Sur, la UOM, entre otros.

A qué hora se movilizan en Roca en solidaridad con Cristina Kirchner

Fuentes relacionadas agregaron que dirigentes y militantes a fines con el kirchnerismo viajaron de forma particular para asistir a la movilización en Buenos Aires.

En Roca también marcharán este miércoles en apoyo a la expresidenta Cristina Kichner. Desde ATE Río Negro, el secretario gremia Romeo Aguiar informó que se reunirán a las 10 en los tribunales federales.

Bariloche se moviliza en defensa de Cristina Kirchner: dónde y a qué hora

En Bariloche se concentrarán este miércoles a las 16 en el Centro Cívico, según confirmaron fuentes relacionadas. Desde allí marcharán hacia el Juzgado Federal, ubicado en la calle San Martín, y luego regresarán a la plaza Expedicionarios del Desierto para dar lectura a un pronunciamiento conjunto.

Convocaron a la actividad el PJ, Nuevo Encuentro, Partido Comunista, Kolina, Frente Grande, CTA de los Trabajadores, Patria Grande, La Cámpora, JP, Movimiento Mayo, La Tercera, Agrupación Cordillera, Miles y Fundación Gente Nueva- Nueva Construcción.

Actividades en Viedma en apoyo a Cristina Kirchner: el cronograma

Desde la Juventud Peronista de Viedma difundieron varias actividades desde el lunes hasta el miércoles: