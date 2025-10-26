«Búnker a cielo abierto»: Cristina Kirchner recibió a una multitud en Constitución este domingo de elecciones

Las inmediaciones del departamento de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ubicado en el mítico San José 1111 del barrio porteño de Constitución, se convirtió en el epicentro político de Fuerza Patria durante el domingo de las elecciones legislativas 2025. Cientos de militantes peronistas se congregaron en el lugar para acompañar a la exmandataria a la espera de los primeros resultados de los comicios.

Desde el mediodía, la gente se agolpó en la esquina, transformando el sitio en un «búnker a cielo abierto». Entre banderas, carteles artesanales y cánticos, la multitud entonó estrofas del Himno Nacional, con la esperanza de que CFK saliera al balcón a saludar. Incluso se instaló un par de puestos de «choripanes peronistas» para la celebración.

Mientras la militancia realizaba su propia fiesta en la calle, el domicilio recibió a figuras clave del espacio. Pasaron a visitar a la expresidenta los candidatos a diputado nacional Jorge Taiana y a senador Mariano Recalde.

Una vez que ambos se retiraron del lugar, llegó el diputado Máximo Kirchner, quien solo saludó rápidamente a la prensa antes de ingresar sin formular declaraciones. También asistieron la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, la candidata a diputada Lucía Cámpora y la periodista Bernarda Llorente, esposa de Taiana.

Una multitud se congregó fuera de la casa de Cristina Kirchner. (Captura).

Preocupación por la baja participación estas elecciones 2025

Luego de su encuentro con Cristina Kirchner, el excanciller Jorge Taiana dialogó con la prensa y confirmó que la vio «muy bien, animada y con mucha esperanza, aunque preocupada por el rumbo del país». El candidato precisó que charlaron sobre la evolución del comicio y las reacciones de la gente durante la campaña.

Ambos dirigentes coincidieron en llamar a los ciudadanos a emitir su voto. “Según el último corte difundido por las autoridades electorales, la participación es baja en relación con elecciones anteriores”, advirtió Taiana. El político destacó que una buena participación democrática «beneficia a toda la Argentina».

El candidato a diputado consideró estas elecciones como cruciales, al ser «una toma de examen» y una medición de lo que piensa la ciudadanía sobre el Gobierno actual. Sostuvo que el objetivo de Fuerza Patria es conseguir un bloque legislativo fuerte, el cual ayude al Gobierno a modificar su rumbo. “La economía va mal, el plan de Milei fracasó y fue hace tiempo”, sentenció.

El senador Mariano Recalde, por su parte, insistió en que «hay que recuperar la democracia plena» y que la expresidenta se encuentra «proscripta» por su detención domiciliaria en la Causa Vialidad.

El mensaje de La Cámpora y el pedido de libertad de Cristina Kirchner

En sintonía con las declaraciones de Recalde, la agrupación La Cámpora publicó un duro mensaje en sus redes sociales para manifestar apoyo a la expresidenta, denunciar su «proscripción política» y defender su figura como símbolo de soberanía y justicia social.

“En las elecciones de hoy falta Cristina: perseguida por haberle devuelto la dignidad al pueblo argentino y proscripta porque saben que lo puede volver a hacer”, expresaron. En el mismo comunicado, llamaron a “liberar a Cristina”.

Previo a la veda electoral, Cristina Kirchner había publicado un video en el cual criticó la gestión del presidente Javier Milei y convocó a los ciudadanos a votar y fiscalizar. «Este veintiséis de octubre es mi ley y el ajuste permanente o la Argentina, nuestra casa común», afirmó la dirigente peronista.