Cruces en Juntos por el Cambio de Río Negro por el voto al oleoducto y la planta de Punta Colorada

La construcción de un oleoducto y terminal de exportación de YPF en Punta Colorada originó coletazos en Juntos por el Cambio, a partir de cuestionamientos al legislador Juan Martín de parte “radicales” en esa alianza por su voto favorable a la iniciativa.

La Legislatura, con respaldo de todos los bloques, habilitó recientemente esa obra, incluyendo reformas en la ley N° 3308 que prohibía toda actividad hidrocarburífera en el Golfo San Matías. La nueva norma habilitó el transporte y depósitos.

Martín, de JxC, respaldó la iniciativa y, después, un documento de “Hacer más UCR”, que es el sector de radicales en esa alianza con el PRO y el ARI, hicieron un “severo cuestionamiento y un llamado de atención” al parlamentario por “la falta de representación política” de su voto “hacía adentro de la Coalición”.

Luego, el legislador defendió su posición de “opositor” pero que “jamás me voy a oponer al progreso”. El “espacio, como su nombre lo indica, está abierto al cambio”, lo cual, “implica adaptarse a las necesidades y los escenarios”.

«JxC no debe convalidar actitudes populistas»

En la nota planteada por ese sector radical -que integra el intendente de Huergo, Miguel Martínez- se recuerda el “primer intento de YPF de introducir la actividad petrolera en la zona marítima” y la respuesta con la ley N° 3308. “Veintitrés años después”, 42 legisladores, en “calidad de coautores, a puertas cerradas, en un trámite express”, levantan la “mano a favor del un nuevo intento de YPF de firmar la sentencia de muerte del Golfo San Matías”.



Se asegura que la ley es “absolutamente inconstitucional, que vulnera el principio de no regresión establecido en el tratado de Escazú, firmado por Argentina, como Estado Parte y de otras normas

nacionales y provinciales que protegen el golfo y su biodiversidad”.

Luego, se cuestiona a Martín y se afirma que “Juntos por el Cambio no puede ni debe convalidar actitudes populistas y antidemocráticas ni ser funcional a estrategias de priorización de negocios”.

Esa postura -agrega- “no se corresponden con los valores” de JxC mientras se insiste que el voto “resulta contrario e inconsulto a los intereses de gran parte de la comunidad atlántica, y deja, por su exclusiva responsabilidad, a nuestro espacio político en un estado servil a las malas prácticas de la política provincial y nacional”.

En su respuesta, el legislador empieza con aclaraciones “sobre algunos aspectos sobre los cuales” el escrito de los radicales “muestra una total ignorancia, o mala intención, o ambas”. Aclara que no hubo aprobación “expréss”, pues se cumplieron la primera y segunda vuelta, con sus 15 días, y “hubiese sido propicio que me hicieran llegar sus apreciaciones en ese lapso. No luego de que la norma fue aprobada”, remarcó.

Martín: «Jamás me voy a oponer al progreso»

Precisa que el proyecto “crea condiciones para que puedan presentarse –y eventualmente llevarse a cabo- diversas iniciativas de inversión “ mientras resalta que “sería significativo que la sociedad no caiga en falsas dicotomías y temores infundados. La clave -agrega- está en asegurar el debido control por parte del Estado de las condiciones en las que se desarrollan estas diferentes actividades, que es lo que sucede en los países normales. La ley sancionada apunta a ello”.



El “espacio, como su nombre lo indica, está abierto al cambio”, lo cual, “implica adaptarse a las necesidades y los escenarios. Pasaron 23 años desde la sanción” de aquella ley N° 3308 y, además, “cambió el escenario geopolítico”, con el mundo “ante una necesidad acuciante de energía que podemos suministrar».

La parlamentario remarcó que su «postura de opositor es bien clara, pero jamás me voy a oponer al progreso. Debemos preguntarnos si vamos a seguir desperdiciando oportunidades, si vamos a seguir aferrados a creencias estancas y si vamos a argumentar en base a fundamentalismos jurídicos o mensajes emocionales en lugar de atender los datos científicos”.