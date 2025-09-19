Cuáles son las obras clave que reactivó Río Negro con fondos propios
El listado incluye la finalización del Hospital de Bariloche, terminales de ómnibus, viviendas y edificios educativos en diversas localidades. La inversión se realiza con fondos provinciales.
El gobierno de Río Negro confirmó que retomó con fondos provinciales la ejecución de obras en diversas localidades como Roca, Viedma, Bariloche y El Bolsón que habían sido paralizadas por el gobierno nacional. La medida abarca proyectos de salud, educación, vivienda y servicios básicos.
Según se informó oficialmente, desde el Ministerio de Obras y Servicios Públicos se trabajó en los pliegos para dar continuidad a los proyectos. «Frente a esta realidad, no vamos a permitir que nuestras comunidades queden a la deriva«, remarcó el gobernador Alberto Weretilneck.
Entre las obras más relevantes se encuentra la finalización del Hospital Ramón Carrillo de Bariloche, donde la primera etapa está próxima a inaugurarse. En la misma ciudad, se retomó la Terminal de Ómnibus, que presenta un 39% de avance, y se realizarán las obras de nexos de servicios (luz, gas, agua y cloacas) para el edificio de la Universidad Nacional de Río Negro (Sede Andina), que ya cuenta con un 97% de avance edilicio.
La obras de Río Negro alcanzan a Roca, El Bolsón y Viedma
En General Roca, se encuentra en ejecución la estación de bombeo y la red de agua para el barrio Fiske Menuco, que beneficiará a más de 350 familias.
El plan también incluye la continuidad de las terminales de ómnibus de El Bolsón, que está en obra, y de Viedma, con un 45% de avance. En la capital provincial, además, se reactivó la construcción de 50 viviendas de la Cooperativa Santa Clara.
Asimismo, se prevé el reinicio o licitación de nuevas viviendas y escuelas en Lamarque, Sierra Colorada, Fernández Oro y General Conesa. En materia de educación técnica, se licitarán con financiamiento provincial las obras para los Centros de Educación Técnica 29 de Luis Beltrán y 31 de Villa Manzano.
Para financiar los trabajos, la inversión provincial se canaliza a través de fondos propios, recursos del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) y el Bono VMOS, según las características de cada proyecto.
