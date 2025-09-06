El campus de la Universidad Nacional de Río Negro en Bariloche tendrá energía, agua y cloacas 

Con una inversión superior a los $800 millones, el gobierno de Río Negro licitará las obras de energía, agua y cloacas para el campus de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) en San Carlos de Bariloche. Los trabajos habían quedado inconclusos cuando contaban con un 97% de avance por parte de Nación.

Este proyecto beneficiará a más de 3.000 estudiantes y 800 docentes e investigadores. Se anunció en un acto encabezado por el gobernador Alberto Weretilneck; junto al Intendente de Bariloche, Walter Cortés; y el Rector de la UNRN, Anselmo Torres.

Bariloche: de qué se tratan las obras en la UNRN y cómo se reparte la inversión

El viernes se realizó la apertura de sobres para la construcción de un colector cloacal y una red de abastecimiento de agua con cisterna, bombas y cañerías de alta densidad. La obra cuenta con un plazo de 120 días, asegurará los servicios sanitarios básicos del predio. Las ofertas que se presentaron corresponden a ALUSA SA con $211.174.206; y Nelli y Fenizi Construcciones SRL con $204.381.069.

Además, Weretilneck entregó el pliego licitatorio para la obra de servicio eléctrico, que contempla un presupuesto oficial de $639 millones y un plazo de ejecución de 150 días. Los trabajos incluyen provisión de materiales, mano de obra y equipamiento para dotar al campus de energía estable.

En números $639 millones es el presupuesto que contempla la obra para el servicio eléctrico.

“Donde Nación se retiró, la Provincia está presente para cumplir con la comunidad universitaria y con Bariloche. Este campus era un compromiso que teníamos con la gente y lo estamos cumpliendo: en Río Negro no dejamos a nadie atrás”, afirmó Weretilneck.

Estas acciones forman parte del Programa de Infraestructura Educativa Rionegrino, que permite sostener con fondos propios obras estratégicas frente a la paralización nacional. Con la concreción de los servicios esenciales, se reducirá la necesidad de alquilar espacios externos y se consolidará la presencia universitaria como motor educativo, científico y social de la región.

Por su parte, Anselmo Torres, resaltó el acompañamiento y el vínculo institucional que tiene la UNRN y Provincia: «La actividad del Estado es demonizada y encontrar la excepción en el gobierno provincial es un agradecimiento y una alegría”. En esta línea agregó: “Con el Gobierno venimos trabajando en una serie de actividades y de acuerdos de transferencia desde la universidad hacia la Provincia que nos ayuda a mantenernos en pie”.

La actividad contó con la presencia del Ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; la Ministra de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos; la Secretaria de Energía y Ambiente, Andrea Confini; el Vicerrector de Sede Andina de la UNRN, Diego Aguiar; elnpresidente del bloque de legisladores de JSRN, Facundo López, legisladores provinciales, concejales y autoridades universitarias.