Gabriela Cerruti adelantó que «habrá novedades» en la Secretaría de Energía

La vocera gubernamental Gabriela Cerruti dio detalles, esta tarde, sobre el encuentro que mantuvieron el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa. Allí establecieron la continuidad de las medidas anunciadas ayer, tras la asunción del funcionario.

Según explicó la portavoz, el encuentro entre el mandatario y el ministro permitió «la evaluación de la recuperación de la sensación de estabilidad», de la que se concluyó que «habría pasado ese momento tan virulento de especulación de las últimas semanas».

A continuación, repasamos los puntos más importantes de su intervención sobre la reunión.

Energía

Dentro de los anuncios hechos, Cerruti habló de los posibles cambios en la secretaría de Energía que dirige el neuquino Darío Martínez. «Habrá novedades en las próximas horas«, adelantó la funcionaria, luego de subrayar que cada ministro tiene la libertad de elegir a su propio gabinete.

En esa materia, también se avanzó en la firma del proyecto que «establece un régimen especial para las exportaciones de petróleo», agregó la vocera, que buscará su implementación para enero del año próximo.

Canje de bonos

Cerruti celebró la buena adhesión al canje de bonos, ya que hubo una «adhesión del 60%» en las últimas horas, por lo que «esperamos que continúe en el mismo ritmo para el próximo martes».

Batakis

En cuanto a la actividad de la exministra Silvina Batakis, quien asumió responsabilidades en el Banco Nación, Cerruti indicó que «ya está a cargo» de esa tarea y que «evaluará la continuidad de todos los directores del banco».

Segmentación de tarifas

Respecto de la segmentación de tarifas, Cerruti aclaró que «tenemos cifras muy contundentes de la inscripción a los subsidios», con más de 9 millones de apuntados a través de la web, y destacó que «fue totalmente exitosa».

Indicó, además, que «el 80% de los hogares argentinos gasta menos de 400 Kilowats por mes», por lo que se estima que serán alcanzados por los subsidios sin inconvenientes. En tanto, hay al menos 4 millones de personas que no pidieron el subsidio porque «no califica, no lo necesitan o no lo quieren», explicó.

Sostuvo también que es necesario implementar «la vocación de empezar a ahorrar bienes de difícil acceso en el mundo. El ahorro tiene que ser voluntario y persistente entre la ciudadanía».

«Festival» de importaciones

Finalmente, Cerruti también abordó las intimaciones a empresas «que podrían haber utilizado mecanismos de elución» en la sobrefacturación de importaciones. Anunció que «ya fueron enviadas a 772 empresas», y ahora tienen 60 días para explicar qué sucedió.