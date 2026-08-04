La Libertad Avanza apunta a eliminar el Senado de Buenos Aires si se impone en las elecciones

Las elecciones del 2027 están a la vuelta de la esquina y desde el gobierno nacional aseguran que van a cerrar el Senado de la provincia de Buenos Aires si llegan a ganar en ese territorio, por lo que convertiría a la Legislatura en un organismo unicameral, como sucede en la mayoría de los distritos del país.

La iniciativa surgió en las últimas horas como respuesta a un proyecto que estaría preparando el mandatario local, Axel Kicillof, y que es totalmente contrario, ya que, en lugar de reducir, buscaría ampliar el número de representantes en el recinto.

La idea del oficialismo local es sumar un total de 12 bancas para que, de esta forma, la Cámara de Diputados pase de 92 a 100 miembros y la de Senadores, de 46 a 50.

La medida estaría incluida dentro del proyecto de reforma de todo el sistema político, que también volver a habilitar la reelección indefinida de los intendentes.

Está propuesta generó la reacción del presidente de La Libertad Avanza bonaerense, Sebastián Pareja, que volvió a poner en el debate la posibilidad de que la Legislatura pase a ser unicameral, como ocurre en la Ciudad de Buenos Aires y en varios otros lados del país.

En el bloque violeta, que encabeza Carlos Curestis, reconocen que por el momento no cuentan con los votos necesarios como para poder impulsar un cambio de este tipo, pero en el partido aseguran que será “uno de los ejes de la campaña”, independientemente de quién sea finalmente el candidato para suceder a Kicillof.

En el interior del espacio remarcan que la Cámara alta, según el Presupuesto que se aprobó para 2026, demanda un gasto de $156.204 millones, por lo que, si se cierra, ese dinero podría destinarse a otras urgencias.

No obstante, en el partido remarcan que “no es una cuestión solamente de plata, sino también simbólica”, porque el recinto “no funciona como el Congreso, donde hay una cuestión federal”.

Con información de Infobae.