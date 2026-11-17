Con la mirada puesta en las próximas elecciones nacionales y en el desafío de articular una alternativa frente al gobierno de Javier Milei, distintos sectores del peronismo confluyeron en un acto en el teatro Otamendi de San Fernando. La convocatoria fue organizada por el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, quien levantó el perfil después de tres años de moverse con sigilo para acumular músculo político en la interna y enviar una señal de unidad.

La escena previa al inicio del encuentro resumió el espíritu de la jornada. En un salón contiguo al recinto principal, Massa, Gerardo Zamora, Juan Manuel Olmos, Victoria Tolosa Paz, Sergio Uñac y Juan Manuel Urtubey formaron una fila para subir al escenario, pero a mitad de camino les avisaron que el ingreso estaba del otro lado. “Esto es como el peronismo, nunca se sabe si sale por derecha o por izquierda”, bromeó el exministro de Economía mientras rectificaba el rumbo.

La señal política del cónclave, interpretada por un dirigente que dialogó con LA NACION tras bambalinas, es que, pese a que los distintos espacios parecen o están enfrentados, al momento de la verdad “va a haber unidad”. El propio excandidato presidencial ratificó esa premisa al término de la actividad, en una escueta declaración ante las cámaras.

El faltazo de Kicillof y la puesta en escena

La foto de unidad tuvo una ausencia notoria: la del gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Varios dirigentes acusaron al mandatario provincial de “victimizarse” por haber mandado a decir que no lo habían invitado. Desde el massismo aclararon que los contactos se realizaron a través de Gabriel Katopodis y Mariano Cascallares, dos integrantes de la mesa política del axelismo, y que el propio gobernador envió mediante ellos un mensaje para “hablar” en el acto. Massa atribuyó el cortocircuito a una “desinteligencia” en la invitación.

El formato del encuentro, sin embargo, prescindió de los discursos tradicionales. Con todos los dirigentes sentados en la platea, la actividad comenzó con la marcha peronista y el himno nacional, continuó con la intervención del humorista político y streamer Emanuel Rodríguez, conocido como “El Peroncho”, y cerró con la proyección de un simulacro de entrevista a Juan Domingo Perón realizada con inteligencia artificial.

En el video, guionado por el titular de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos, la recreación digital del expresidente reflexionó sobre los problemas actuales y el futuro del país, dejando una definición dirigida a la interna partidaria: “El que gana conduce y el que pierde acompaña, pero acompaña en serio”.

Representación federal y presencia rionegrina

La convocatoria buscó exhibir amplitud legislativa, territorial y federal. Entre los presentes se destacó el vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti, junto al senador nacional por Santiago del Estero, Gerardo Zamora; el senador nacional y exgobernador de San Juan, Sergio Uñac; y los diputados nacionales Miguel Ángel Pichetto, Natalia de la Sota, Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel.

También participaron referentes de diversos puntos del país como Adán Bahl, Cecilia Moreau, Diego Giuliano, Gustavo Bordet, Juan Manuel Urtubey, Juan Manzur, Leandro Santoro, Malena Galmarini, Mariano Recalde, Mayra Mendoza, Pablo Yedlin, Roxana Bertone y Teresa García.