“Estamos haciendo algo que parece utópico, pero coherente, sin especular con algún cambio de figuritas o condicionamiento”, dijo el gobernador de Chubut Ignacio Torres al anunciar que acompañará la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) que impulsa el gobierno nacional. Además, le reclamó al Congreso que avance con el debate de la reforma electoral antes de 2027. El mandatario provincial sostuvo que sería incoherente oponerse a modificaciones similares a las que impulsó en su provincia y dejó en claro que su espacio político acompañará la iniciativa sin condicionar su posición a eventuales negociaciones con el gobierno de Javier Milei.

Torres pertenece al PRO a nivel nacional, pero en su provincia formó un nuevo espacio denominado “Despierta Chubut” con el que competirá buscando su reelección el año que viene. Aunque ya anticipó que adelantará los comicios aún no definió la fecha. Hace pocas horas, Mauricio Macri, un referente político de Torres anunció que el PRO acompañará la reforma que promueve el gobierno.

“Sería absurdo, sería incoherente que estemos en contra, estoy hablando de mi espacio, de Despierta Chubut, de una modificación que va de la mano del código que presentamos apenas asumimos”, agregó el joven gobernador.

Torres recordó que su administración promovió una reforma integral de la legislación electoral provincial, que incluyó la eliminación de las PASO, la incorporación de la Boleta Única de Papel y la implementación de disposiciones vinculadas con Ficha Limpia. “Hoy Chubut tiene uno de los códigos electorales más modernos de la Argentina, con ficha limpia, sin PASO y boleta única papel”.

De los tres senadores, dos responden a Torres. Son Andrea Cristina (quien suele votar a favor del oficialismo nacional) y Edith Terenzi. El tercero por la oposición es Carlos Linares, confeso kirchnerista quien anticipó su voto negativo a la suspensión de las PASO.

Las declaraciones del gobernador chubutense se produjeron en la antesala de una nueva reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, convocada para este martes, en la que el oficialismo buscaría avanzar con el dictamen de la reforma. Pero, como informó diario RÍO NEGRO tras la reunión de la mesa política se reconoció que “no están los votos para emitir dictamen” (se necesitan 10 sobre 19) por lo que el debate continuará en los próximos días. La intención del gobierno nacional es que el senado trate la reforma en la sesión del próximo jueves 26.