En una reunión con los gremios del sector, el gobernador de Chubut Ignacio Torres anunció el pago de “un tercer aguinaldo” para el sector docente. Se pagará con los haberes de febrero (estará depositado los primeros días de marzo por fuera del haber mensual) e incluye tanto a los trabajadores de las aulas, los auxiliares y quienes desempeñan tareas administrativas en el ministerio de Educación.

La inédita decisión, al menos para la provincia, está acompañada por un incremento presupuestario para sostener un plan intensivo de infraestructura escolar con una fuerte inversión sobre todo en escuelas rurales.

Según la información oficial, para pagar el aguinaldo de marzo el gobierno enviará un proyecto de ley a la Legislatura provincial. De todas maneras y al estar al cierre de las sesiones ordinarias, Torres dijo que “el pago está asegurado porque haremos un decreto y luego enviaremos el proyecto a la Legislatura”. El ministro de Educación José Luis Punta dijo este martes por la mañana que “el pago no será algo eventual, sino que al ser ley quedará instituido para los años venideros” y aseguró que será aprobado por los diputados provinciales. “No creo que la Legislatura pueda votar en contra de una ley de esta naturaleza”, agregó en declaraciones a Radio 3 de Trelew.

La incógnita será ahora qué pasará con los trabajadores de otras dependencias del Estado. Sobre todo, quienes cumplen funciones en la administración central cuyos sueldos están muy por debajo del resto. Incluso de los docentes. El gobierno informó que la iniciativa elevará la partida de $835 mil millones a $1,31 billones, lo que representa un aumento nominal del 64%.

Torres destacó los resultados alcanzados en materia de alfabetización a partir del trabajo sostenido en las escuelas de toda la provincia. “A veces cuesta dimensionar lo que se logró, teniendo en cuenta de dónde venimos. Hace unos días recibimos una noticia que nos llena de orgullo, pero que también nos invita a reconocer a quienes hicieron posible lo que parecía imposible”, expresó.

Recordó que “hace seis años Chubut estuvo última en materia de alfabetización: había chicos de cuarto grado que no sabían leer ni escribir”. Y remarcó que, gracias al compromiso de toda la comunidad educativa, “tenemos la grata noticia de que Chubut está entre las primeras cuatro provincias a nivel nacional”.

“En su momento nos pusimos de acuerdo para sostener la educación y salir de una crisis muy profunda. Después atravesamos situaciones económicas difíciles a nivel nacional, pero hoy estamos mucho mejor”, sostuvo Torres. Y finalizó: “Venga el gobierno que venga la educación no puede volver a rediscutirse cada dos o cuatro años”.

El gobierno informó que el nuevo presupuesto permitirá sostener y fortalecer el plan intensivo de infraestructura escolar, especialmente en la ruralidad, además de reconocer el trabajo de docentes y auxiliares con el pago de un tercer aguinaldo.

El ministro Punta agregó que el anuncio representa “un reconocimiento al rol de los trabajadores y de toda la escuela pública en la sociedad chubutense”. El funcionario precisó que el incentivo salarial será percibido durante los primeros días de marzo de 2027 y que se abonará bajo las mismas condiciones que los aguinaldos habituales de junio y diciembre, por lo que se incorporará como un nuevo pago anual para los trabajadores alcanzados por la medida.