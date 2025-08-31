Cumbre en Roca: buscan recuperar la potestad provincial sobre las vías del Tren del Valle

El reclamo por el Tren del Valle sumó un nuevo capítulo. Este sábado, en una reunión ampliada en Roca, intendentes, legisladores de cada bloque político de la región y una comisión integrada por vecinos apoyaron el proyecto de declaración que pide recuperar la potestad provincial sobre las vías para extender el servicio ferroviario de pasajeros en Río Negro.

El inicio de la reunión se llevó a cabo a las 10,30 en el Concejo Deliberante de Roca y se vio marcado por un clima de desazón y un gran interés en avanzar con el recorrido del Tren de Valle específicamente en las localidades Río Negro. La falta de respuestas de Nación a los múltiples pedidos por parte de la Comisión Ampliada Especial del Tren del Valle de la Legislatura de la provincia y de los municipios, y la falta de un interlocutor en Nación dificultaron la posibilidad de un gran avance desde la última reunión.

La presidente de la Comisión Ampliada Especial, Lorena Matzen (UCR), explicó que entre el 13 y el 15 de junio, se remitieron diversas notas a autoridades nacionales, solicitando respuestas concretas respecto al servicio ferroviario tanto sobre un aumento de frecuencias entre Cipolletti-Neuquén como sobre el avance de obras en la intersección entre Ruta 22 y Ruta 151, a la altura del puente ferroviario, entre otros puntos. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha recibido respuesta por parte del Gobierno Nacional.

Anteriormente en diálogo con Diario RÍO NEGRO, la presidente de la comisión sostuvo la importancia de hacer funcionar este servicio: «La idea es abaratar los costos de las familias, de los trabajadores, de todos los que circulan desde Chichinales a Neuquén. Sobre todo, a los estudiantes, tenemos más de 15.000 mil potenciales usuarios del tren y esto descomprimiría también el transporte público que está totalmente desbordado«, explicó Matzen.

La próxima reunión de la comisión se realizará en noviembre. (Foto: Maripe)

Por su parte, Karina Álvarez (JSRN), presidenta del Concejo Deliberante de Cipolletti, describió la situación actual del servicio ferroviario que conecta Neuquén y Cipolletti. Señaló que entre las principales dificultades se encuentran los frecuentes choques de camiones contra el puente ferroviario, los elevados costos de las obras y el aumento del tránsito en la intersección de las rutas 22 y 151. Frente a esta situación, el intendente Rodrigo Buteler implementó una solución paliativa: la instalación de un pórtico que evite los choques de camiones, cuyo proceso licitatorio ya fue finalizado.

La representante de Cipolletti sostuvo que actualmente el tren mantiene una muy baja frecuencia horaria, afectando la accesibilidad de los usuarios y desincentivando su utilización. Esta situación genera malestar en la comunidad y refuerza la necesidad de insistir en el aumento de frecuencias para garantizar que el tren se convierta en una verdadera alternativa al transporte automotor.

Otro de los puntos destacados fue la necesidad de “dejar de mirar a Neuquén y poner el foco en Río Negro”, especialmente en el avance del tren entre Cipolletti y Chinchinales. El legislador Luciano Delgado Sampe (Vamos con Todos) afirmó que el tramo entre estas localidades es prioritario para los rionegrinos y “son por quienes nos tenemos que preocupar”. En ese contexto, solicitó que en la próxima reunión el gobernador Alberto Weretilneck explique qué plan tiene para facilitar la extensión del recorrido del tren de pasajeros en la región.

Desde las comisiones de vecinos se mencionaron las dificultades derivadas del colapso de las rutas nacionales que atraviesan la región, reforzando la urgencia de fortalecer el servicio ferroviario. La falta de mantenimiento de las rutas y de diversificación de los servicios de comunicación, genera pérdida de vidas.

La reunión contó con la participación de la intendenta de Roca, María Emilia Soria (PJ); el intendente de Fernández Oro, Gustavo Amati (JSRN); la presidenta del Concejo Deliberante de Cipolletti, Karina Álvarez (JSRN); los legisladores Javier Acevedo (UCR), Lorena Matzen (UCR), Lorena Yensen (JSRN), Yolanda Mansilla (Primero Río Negro), Luciano Delgado Sempé y Magdalena Odarda (Vamos con Todos), entre otros, además de funcionarios provinciales y vecinos de la región.

Comisión Especial del Tren del Valle: propuestas y próximos pasos

Durante la reunión de la Comisión se pusieron a consideración diversas iniciativas para dar continuidad al trabajo en torno al servicio ferroviario en la región. Entre los principales puntos, se destacó la necesidad de solicitar formalmente al Gobierno Nacional un aumento de las frecuencias horarias del Tren del Valle, con el objetivo de contar con un servicio que atienda la demanda real de los vecinos, ya que la situación actual requiere mejoras urgentes.

También se acordó involucrar a los diputados y senadores nacionales por Río Negro para que gestionen ante las autoridades competentes el mejoramiento de la intercomunicación ferroviaria. En ese marco, se solicitará que la Comisión pueda exponer ante la Comisión de Transporte del Congreso de la Nación, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

En relación con la vigencia del Decreto 231/2008, mediante el que la provincia cedió en su momento la vía férrea a la Nación, se propuso un proyecto de declaración de interés social, político y económico de la legislatura para respaldar la recuperación de la potestad de la provincia sobre los rieles y la administración del servicio ferroviario. La legisladora Mansilla destacó la importancia de mantener vigente el decreto, mientras que los legisladores Delgado Sempe y Odarda plantearon convertir la iniciativa en proyecto de ley. Por su parte, el legislador Acevedo sostuvo que corresponde una declaración y propuso elevar un proyecto de comunicación al Poder Ejecutivo Nacional para informar la posición de la provincia.

Por otro lado, la representante del Poder Ejecutivo Provincial, Miriam Bezic, informó sobre la solicitud transmitida por Roberto López, responsable del Tren Patagónico. Se acordó solicitar al Gobierno Nacional recursos económicos y técnicos que garanticen la continuidad y seguridad del servicio ferroviario en la región, y se aprobó elevar un proyecto de comunicación al Poder Ejecutivo Nacional y al Ministerio de Economía en ese sentido.

Todas las propuestas fueron aprobadas por unanimidad, además se definió que la próxima reunión de será en noviembre, luego de las elecciones legislativas de octubre.