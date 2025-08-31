El tren en el corazón del Alto Valle: ¿solución al colapso vial o nuevo desafío para los barrios?

En el Alto Valle de Río Negro, el deterioro de las rutas nacionales y provinciales -como la Ruta 22 y la 151- se ha convertido en una problemática creciente durante los últimos años. El aumento del tránsito vehicular, el crecimiento demográfico de la región y el incremento del transporte pesado con destino a Vaca Muerta, han sobrecargado los corredores viales. A esto se suma la falta de inversiones estructurales, la reciente aprobación de la circulación de bitrenes y el uso de bacheos como soluciones temporales.

Ante este escenario, el tren de cargas reaparece como una alternativa para el traslado de insumos y materiales que hoy circulan por las rutas. Sin embargo, su expansión plantea nuevos desafíos e incógnitas para los municipios atravesados por las vías, próximas a barrios residenciales.

Actualmente, el tren circula varias veces por semana en distintas localidades del Alto Valle. En los últimos quince años se han impulsado diversos proyectos para extender, modificar o duplicar la traza ferroviaria, pero ninguno se concretó. Uno de los más ambiciosos fue el presentado por Nación en 2018: el Tren Norpatagónico, una obra de gran escala que propone renovar y ampliar el recorrido desde Ingeniero White hasta Añelo, con un 75% del trazado en territorio rionegrino.

La iniciativa, elaborada por el Ministerio de Transporte, buscaba optimizar la infraestructura existente, aprovechando los predios y estructuras ya disponibles. El proyecto contemplaba la renovación de 24 kilómetros entre Ingeniero White y General Cerri; la mejora de 529 kilómetros entre General Cerri y Cipolletti; la renovación de 29 kilómetros entre Cipolletti y Cordero; y la construcción de un nuevo tramo de 83 kilómetros entre Cordero y Añelo.

De acuerdo con el informe oficial de Nación, la obra de infraestructura mejoraría el transporte de las cargas provenientes de la explotación hidrocarburífera de Vaca Muerta y las industrias regionales a partir de la «reducción de costos y de tiempos».

Según un estudio al que pudo acceder Diario RÍO NEGRO realizado por el Consejo Federal de Inversiones y el gobierno de Río Negro en 2018 el recorrido que plantea el proyecto permitiría reducir el transporte terrestre en un 47%, lo que permitiría descomprimir significativamente el tránsito sobre la Ruta Nacional N° 22.

Sin embargo, otro estudio de impacto ambiental y urbano de 2018 también por Consejo Federal de Inversiones, a pedido por un grupo de intendentes de la región, planteó que entre los efectos directos identificados ante el aumento de frecuencias y de carga que propone el proyecto de Tren Norpatagónico, se destacan: la afectación de la movilidad y conectividad urbana, contaminación sonora, visual y del aire, pérdida de espacios recreativos convertidos en corredores de carga, disminución de la accesibilidad a centros educativos y administrativos, riesgos para la población que habita en la franja de seguridad ferroviaria, aumento de accidentes y posibilidad de descarrilamientos en zonas urbanas consolidadas.

Otra de las aristas a tener en cuenta son las vibraciones que podrían generar el paso del tren. Un análisis realizado en el 2023 por el Consejo Federal de Inversiones junto a la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Comahue (UNCO) evaluó el posible impacto de las vibraciones generadas por el tren Norpatagónico entre Allen y Cinco Saltos. Según indica, bajo los parámetros evaluados en el momento, no se generan vibraciones que comprometan la integridad estructural de los edificios. Sin embargo, un aumento en la magnitud o frecuencia de las vibraciones podría superar los límites establecidos por normativas internacionales.

Frente a este escenario se plantearon otras vías alternativas, por ejemplo, en su momento el Ministerio de Transporte propuso una nueva traza: el traslado sobre la meseta, más allá de la barda, en el tramo donde se ubica el conjunto de localidades que van de Chichinales hasta Cordero. Ello podría efectuarse después de atravesar la localidad de Chichinales, yendo de este a oeste, dado que entre Chichinales y Villa Regina se genera una depresión de las bardas producto de la desembocadura de una cuenca hídrica existente entre los ríos Negro y Colorado. Esta depresión permite un ascenso franco a la meseta, sin tener que realizar tareas extras para salvar pendientes elevadas y minimizando las obras. (Ver gráfico).

Actualmente, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, confirmó que la compañía analiza un proyecto ferroviario en Vaca Muerta para el traslado de carga y pasajeros, con el objetivo de conectar Neuquén con Añelo y Rincón de los Sauces. Según explicó, la iniciativa «mejoraría la seguridad vial, la calidad de vida de los trabajadores y aportaría mayor eficiencia a la industria». Además, adelantó que se buscan inversiones privadas y que una empresa estadounidense ya mostró interés en participar.

Además, la Comisión Especial Proyecto Tren del Valle, encabezada por la legisladora Lorena Matzen, se encuentra trabajando junto a intendentes de la región y representantes de todos los partidos para extender la hoja de ruta del tren de pasajeros que actualmente sólo llega hasta Cipolletti y constantemente se ve suspendido por problemas con el puente ferroviario. En el último encuentro, la intendenta de Roca, María Emilia Soria, solicitó que mientras se resuelve la conectividad con Neuquén que por lo menos se haga de Cipolletti a Roca el tren de pasajeros y otro que haga Roca-Chichinales.

El mal estado de las rutas y el alto flujo vehicular

La Ruta 151 tiene una traza de 150 kilómetros en territorio rionegrino. Archivo

En la región del Alto Valle, la circulación entre localidades es constante y creciente. Roca, como uno de principales núcleos urbanos, mantiene un flujo permanente con Cipolletti y Neuquén, y en menor medida con Villa Regina. Basta observar el tránsito en horas pico sobre la Ruta Nacional 22 y la Ruta Provincial 65 -conocida como la “Ruta Chica”- para dimensionar la movilidad interna que caracteriza a esta zona. A su vez, los municipios del este como Godoy, Huergo y Mainque sostienen una relación diaria y dinámica con Villa Regina y Roca, reforzando el entramado vial regional.

Frente a este panorama, el estado de las rutas en Río Negro refleja un deterioro profundo. Tanto por el tránsito pesado sin controles adecuados, el uso de materiales de baja calidad y la falta de inversiones estructurales.

Uno de los casos más críticos es el de la Ruta Nacional 151, que une Cipolletti con Catriel. Aunque existía un contrato para su repavimentación, las obras quedaron paralizadas. Actualmente se realizan tareas de bacheo en varios puntos del corredor.

Por otro lado, según un informe al que accedió Diario RÍO NEGRO, en relación al estado de la Ruta N° 22 advierte sobre zonas con ahuellamientos severos, especialmente en cruces ferroviarios y camineras de control. “Es una vía clave para la integración y el desarrollo regional. La utilizan tanto las industrias petroleras como la población local, pero su deterioro dificulta la circulación y eleva el riesgo de accidentes”, señala el documento oficial.

En el tramo que va desde la rotonda de la Ruta 22 en Cipolletti hasta el empalme con la Ruta Provincial 69 en Campo Grande, según el informe, detectaron deformaciones por ahuellamiento en todo el trayecto.

Según los registros de Vialidad Nacional correspondientes al año 2024, la Ruta Nacional 22 y la Ruta 151 en Río Negro presentan un tránsito medio diario elevado en varios tramos clave. Desde Villa Regina hasta el acceso a General Roca circulan unos 9.500 vehículos por día, mientras que entre Roca y Allen el flujo asciende a 11.200. El tramo entre Allen y Cipolletti alcanza los 16.700 vehículos diarios, y desde Cipolletti hasta la intersección con la Ruta 151 se registra el pico más alto, con 30.400 unidades. Por su parte, la circunvalación hacia Cinco Saltos concentra 18.800 vehículos, y el trayecto final entre Cinco Saltos y el acceso a Neuquén, a la altura del Dique Ballester, contabiliza unos 8.800 vehículos por jornada.