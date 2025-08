Ruta 151: bachean el tramo más crítico en Cipolletti, debajo del puente ferroviario

La Ruta Nacional 151 vuelve a estar en el centro de la escena por su avanzado deterioro, los primeros kilómetros de este corredor es uno de los puntos críticos tanto porque acumula baches y hundimientos como por los reiterados choques de camiones contra el puente ferroviario del Tren del Valle, una zona que fue bacheada la semana pasada.

El último parte del estado de rutas realizado por Vialidad Nacional, fechado este jueves, inicia la descripción con una advertencia: «Transitable con extrema precaución por presencia de tramos con calzada deteriorada».

El organismo confirmó que desde la semana pasada realizan tareas de bacheos provisorios en el inicio de la Ruta 151 ante el «levantamiento de loza» por la humedad en la zona generadas por el «canal de riego roto» y el temporal del fin de semana.

Un informe del organismo nacional, al que accedió este medio anteriormente, detalla que en el tramo del cruce con el puente férreo se detectan parches, descascaramiento, falta de limpieza y altura insuficiente, lo que genera atascamientos frecuentes.

“Es una ruta históricamente deteriorada”, sostuvo Enzo Fullone, jefe de Vialidad Nacional en la provincia, en diálogo con Diario RÍO NEGRO. “Actualmente estamos realizando obras de conservación y mantenimiento, pero no una obra entera. Ayer y antes de ayer (por el martes y miércoles) hicimos bacheos provisorios con material en frío, hasta que vuelvan las temperaturas cálidas y podamos avanzar con otros trabajos”.

También aclaró que estas tareas de bacheo no modifican la altura de la calzada: “Es una falacia. Para bachear los pozos se coloca material en frío y se alisa con la retropala, pero eso no influye en la altura del asfalto, no van a chocar los camiones por eso”, afirmó.

Inicio de la Ruta 151: el tránsito en números

Desde el municipio de Cipolletti atribuyen el desgaste de la ruta a varios factores: el alto tránsito de vehículos pesados, las frenadas constantes, la infiltración de agua en las juntas, las dilataciones del hormigón por el calor y la falta de mantenimiento sostenido.

De acuerdo con los registros de Tránsito en la Red Nacional de Caminos, en 2024 se contabilizó un tránsito medio diario anual de 22.000 vehículos entre el kilómetro 0 y el 2,99, es decir, desde el empalme con la Ruta Nacional 22 hasta la avenida Circunvalación y el acceso a Cipolletti. En 2023, la cifra fue levemente superior: 22.700 vehículos diarios.

En tanto, en 2022 se registraron 19.055 vehículos livianos, 264 colectivos, 804 camiones sin acoplado, 257 con acoplado y 1.312 con semirremolque.

Se registraron 12 choques de camiones contra el puente ferroviario, entre enero y abril de este año. Foto: Cecilia Maletti.

Puente ferroviario: los reiterados choques de camiones

Un informe de la Policía Caminera de Río Negro, al que accedió Diario RÍO NEGRO, detalla que entre enero y fines de abril se produjeron doce choques de camiones contra el puente ferroviario.

Para abordar esta problemática, una de las iniciativas planteadas fue impulsada por el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler. Propuso instalar un pórtico que impida el paso de camiones de más de 4,10 metros de altura, en el sector sur, donde ocurren la mayoría de los impactos.

Buteler confirmó a este medio que el proyecto sigue en marcha, aunque aún se encuentra en proceso administrativo dentro del área de Obras Públicas. Señaló que esperan poder definir fechas en breve.

En esa misma zona también está prevista una obra para bajar el nivel de la calzada en el cruce con el puente, con el fin de evitar nuevos choques. Sin embargo, en junio, Fullone advirtió a este medio que esta intervención “nunca estuvo dentro de las obras priorizadas por el Gobierno Nacional”.

Desde Vialidad Nacional explicaron que se trata de una obra de alta complejidad. Bajo la ruta pasan un gasoducto, conexiones de fibra óptica y un canal de riego, por lo que sería necesario instalar un sistema de bombeo.

Alberto Weretilneck y cinco intendentes demandaron a Nación por el deterioro de la Ruta 151. Foto: Cecilia Maletti.

Demandas, pedidos de informes y declaración de emergencia

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck (JSR) y los intendentes Rodrigo Buteler (Cipolletti), Daniela Salzotto (Catriel), Enrique Rossi (Cinco Saltos), Horacio Zuñiga (Contralmirante Cordero) y Daniel Hernández (Campo Grande) demandaron a Nación por el deterioro de la Ruta 151 a inicios de julio. Presentaron una acción de amparo colectivo en el juzgado federal de Roca, solicitando medidas cautelares urgentes y la reparación integral de los 150 kilómetros de la traza.

También este año en el plano legislativo se denunció el estado de la ruta nacional y se solicitaron desde informes hasta declaraciones de emergencia vial. La senadora Mónica Silva (JSRN) presentó en mayo de este año un proyecto de comunicación solicitando un informe sobre el cronograma de ejecución de obras de mantenimiento en las Rutas Nacionales 22 y 151 en Río Negro.

En dicha iniciativa indica que el tramo Cipolletti – Catriel, es zona de alta circulación vehicular, especialmente de camiones y maquinaria pesada, lo que «incrementa el deterioro de la calzada y representa un peligro constante para los residentes locales y trabajadores de la zona, por la presencia de baches profundos, calzada deformada y falta de mantenimiento general».

Por otro lado, el diputado Martin Soria (PJ) presentó en junio un proyecto de ley para declarar la emergencia vial nacional en toda la red de rutas nacionales que atraviesan la provincia de Río Negro. La iniciativa propone medidas específicas durante un plazo de 36 meses, ante el “deterioro de la infraestructura y la paralización de obras clave”.