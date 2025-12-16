Daniel Tillard dejará la conducción del Banco Nación y lo reemplazará Darío Wasserman

El presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, dejará la institución y será reemplazado por el vicepresidente, Darío Wasserman. Se da en medios de cambios en el Gobierno de Javier Milei.

Daniel Tillard desde 2023 en el Banco Nación

La salida de Tillard, fue informada por un mensaje del Palacio de Hacienda. “El presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, le comunicó hoy al ministro de Economía, Luis Caputo, su decisión de renunciar al cargo que asumió el 26 de diciembre de 2023″. También oficializó que su reemplazo será «Darío Wasserman, quien continuará con las políticas que la entidad viene llevando adelante”.

Tillard es un funcionario que responde al gobernador Juan Schiaretti y que estuvo desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Desde el ministerio de Economía dijeron que durante su gestión, «el banco volvió a trabajar de banco» y «se otorgaron 20 mil créditos hipotecarios y la entidad aumentó su participación de mercado de 12 a 18 puntos, entre otros logros».

Tillard aseguró que durante estos dos años, el equipo del Banco ha cumplido el mandato de que la institución vuelva a desempeñar plenamente su rol como banco, en un contexto favorecido por las políticas impulsadas por nuestro Gobierno de solvencia fiscal y de ordenamiento del balance del Banco Central.

La llegada de Tillard a la conducción de la entidad bancaria comenzó a través del Decreto 110/2023 publicado en el Boletín Oficial bajo las firmas de Milei y Luis Caputo.

Quién es Darío Wasserman, el nuevo presidente del Banco Nación

En su lugar, asumirá Darío Wasserman, quien antes era el segundo del funcionario saliente. Se trata de una persona cercana al entorno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Dentro de su trayectoria, Wasserman presidió la Sociedad de Garantía Recíproca “Garantizar SGR”, Móvil SGR y la Cámara Argentina de Sociedades de Garantías Recíprocas, según indicó el medio de Buenos Aires.

Es marido de Pilar Ramírez, jefa del bloque de La Libertad Avanza en la legislatura porteña.