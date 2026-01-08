Una influencer libertaria y novia del CM de Javier Milei chocó con 1,89 de alcohol en sangre esta mañana

La militante e influencer de La Libertad Avanza (LLA) María Eugenia Rolón, novia de Iñaki Gutiérrez, quien se encarga de la cuenta de TikTok del presidente Javier Milei, chocó el auto que manejaba contra un poste de luz en la ciudad costera de Mar de Ajó y fue sometida a un test de alcoholemia que le dio positivo, por lo cual le secuestraron el vehículo.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas a través de fuentes policiales, el hecho ocurrió poco antes de las 10 de la mañana, cuando agentes del Operativo Sol pararon a Rolón, de 23 años, tras realizar maniobras imprudentes y chocar contra un poste. Le hicieron el test de alcohol en sangre y arrojó un resultado de 1,89.

El personal policial finalmente secuestró el auto Honda FIT que la joven manejaba.Tras la incautiación, Iñaki Gutiérrez se apersonó en la comisaría para retirar a su pareja.

“Se la encuentra a la causante realizando maniobras imprudentes y tras ello, colisiona con un poste. Se hace presente para llevarse a la joven su pareja, quien se identifica como Iñaki Gutiérrez”, informó el parte policial.

El test de alcoholemia de Eugenia Rolón arrojó 1,89 g/l a las 9:59 de este jueves.

Quién es Eugenia Rolón, la reconocida influencer libertaria: «Impunidad total»

Eugenia Rolón y su pareja Iñaki Gutiérrez llegaron a Casa Rosada al inicio de la gestión de Javier Milei para integrar el equipo de comunicaciones en redes sociales. Sin embargo, no llegaron mucho y a principios de enero fueron desplazados, aunque Gutiérrez logró retornar a su trabajo como Community Mannager en alguna de las cuentas del presidente.

Eugenia Rolón junto a su novio Iñaki Gutiérrez. Foto: Gentileza.

El episodio que selló su punto final dentro del Gobierno fue cuando acusaron al tiktoker de repostear un mensaje personal a través de la cuenta oficial del Ejecutivo, el cual incluía una foto de ambos.

Rolón, por su parte, no volvió a las esferas del Ejecutivo, pero sí se candidateó como convencional constituyente por La Libertad Avanza en el departamento de San Lorenzo, en las cuales salió tercera.

La joven influencer se hizo relevante en el mundo libertario luego de la pandemia, con un perfil caracterizado como «cristiana, de derecha y anticomunista» y con un fuerte respaldo a la figura de Milei en sus inicios.

Luego de su accidente, usuarios de X (ex Twitter) recordaron cuando Rolón apuntó contra Soledad Gramajo, diputada electa por el kirchnerismo en Salta, por un video manejando en un estado alcoholizado.

«La impunidad es total. Así se filmó @solegramajok, concejal electa del kircherismo en Salta, manejando borracha encima de un tipo. Así se maneja la casta: para ellos no hay límites ni reglas«, sentenció