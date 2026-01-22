ESCUCHÁ RN RADIO
De Neuquén a Entre Ríos: Diego Santilli suma reuniones en busca de apoyo para la reforma laboral de Javier Milei

El ministro del Interior se reunió el miércoles con el gobernador Rolando Figueroa en Villa La Angostura. Tras su visita, partió rumbo al norte argentino para dialogar, este jueves, con Rogelio Frigerio.

Redacción

Por Redacción

Diego Santilli se reúne con Frigerio. Foto: NA

El ministro del Interior, Diego Santilli, pasó por la provincia de Neuquén y se reunió con el gobernador Rolando Figueroa. La visita fue breve, pero según lo expresado por él mismo a Diario RÍO NEGRO, se retiró conforme del Messidor, residencia en Villa La Angostura, por el diálogo establecido con el neuquino.

La gira nacional de Santilli continúa este jueves, pero en Entre Ríos. El funcionario viajó al norte argentino para sumar más apoyo para la Reforma Laboral de Javier Milei y planea reunirse con el gobernador Rogelio Frigerio.

Diego Santilli en Entre Ríos

La reunión entre Diego Santilli y Rogelio Frigerio será a las 10.30 en la capital de Entre Ríos, según la información brindada por fuentes oficiales.

Hasta el momento, el ministro logró conseguir el respaldo de cinco gobernadores para la reforma laboral: Marcelo Orrego (San Juan); Leandro Zdero (Chaco); Gustavo Sáenz (Salta), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rolando Figueroa (Neuquén). Este jueves busca sumar un sexto respaldo.

El miércoles recogió los frutos de su gira por Neuquén donde, aseguró, se llevó el compromiso de Figueroa de apoyar el proyecto en el Congreso. «Fue una buena reunión», expresó a este medio.


Diego Santilli

Javier Milei

Neuquén

Reforma laboral

