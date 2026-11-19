El oficialismo logró destrabar la reforma electoral en la Cámara Alta tras una ronda de negociaciones encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el subsecretario Eduardo «Lule» Menem.

La Libertad Avanza (LLA) reunió anoche once firmas en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado para emitir dictamen sobre la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de cara a 2027, dejando el proyecto en condiciones de ser votado en el recinto la próxima semana.

El acuerdo se alcanzó luego de que la senadora Patricia Bullrich confirmara la eliminación de las listas colectoras del texto final, un mecanismo que generaba resistencia entre los bloques dialoguistas.

Según trascendió, el oficialismo destrabó las firmas de los gobernadores de la Unión Cívica Radical (UCR) al comprometer lugares en las boletas nacionales de diputados y senadores para los dirigentes provinciales.

El acuerdo con los gobernadores y Mauricio Macri

Las gestiones de Casa Rosada permitieron asegurar el respaldo de mandatarios provinciales clave para el dictamen:

Mendoza y Corrientes: el gobernador mendocino Alfredo Cornejo habilitó la firma del senador Rodolfo Suárez , mientras que el mandatario correntino Gustavo Valdés y su hermano Juan Pablo Valdés respaldaron las rúbricas de Eduardo Vischi y Carlos «Camau» Espínola .



el gobernador mendocino habilitó la firma del senador , mientras que el mandatario correntino y su hermano respaldaron las rúbricas de y . El respaldo del PRO: el exmandatario Mauricio Macri mantuvo contactos telefónicos con Karina Milei y encabezó una reunión virtual con los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut), además de los jefes de bloque Cristian Ritondo y Martín Goerling , para confirmar el acompañamiento del partido.



el exmandatario mantuvo contactos telefónicos con Karina Milei y encabezó una reunión virtual con los gobernadores (Entre Ríos) e (Chubut), además de los jefes de bloque y , para confirmar el acompañamiento del partido. La interna porteña: según detalló Infobae, durante las conversaciones con Macri, Karina Milei aceptó postergar hasta febrero o marzo la definición electoral en la Ciudad de Buenos Aires, donde el dirigente Fernando De Andreis manifestó su intención de competir por la jefatura de Gobierno frente a Jorge Macri.

Por su parte, Patricia Bullrich respaldó el trámite en el Senado y, según transmitió a su equipo de trabajo, descartó impulsar una competencia interna en las primarias al priorizar la evolución económica de cara al próximo turno electoral.

La agenda pendiente en el Senado y el freno en Diputados

Con el dictamen de las PASO asegurado en comisión, la atención en la Cámara Alta se traslada ahora al cronograma de sesiones ordinarias de este jueves, donde el oficialismo busca ordenar los tiempos parlamentarios frente a los reclamos de la oposición y los gobernadores por partidas presupuestarias sensibles, entre ellas la actualización y el financiamiento del área de discapacidad.

En paralelo, la concentración de esfuerzos en el Senado coincidió con un revés para el oficialismo en la Cámara de Diputados, donde no logró reunir el quórum necesario para tratar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional (Ley Malvinas).

De acuerdo con la explicación que el titular de la Cámara Baja, Martín Menem, brindó ante la mesa política de Casa Rosada: