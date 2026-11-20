El escándalo que involucra a Leandro Paredes y la China Suárez sumó un inesperado capítulo cuando comenzaron a circular versiones sobre supuestas amenazas de La 12, la barrabrava de Boca Juniors, contra Ángel de Brito. Después de varios días de especulaciones, el conductor de LAM decidió romper el silencio y aclarar qué ocurrió realmente.

En una entrevista con Primicias Ya, de América TV, el periodista negó categóricamente haber recibido intimidaciones y aseguró que mantiene una excelente relación con el futbolista de Boca. Además, cuestionó con dureza a quienes difundieron las versiones y a los colegas que, según sostuvo, se burlaron de la posibilidad de que hubiera sido amenazado.

Ángel de Brito desmintió las amenazas de La 12: qué dijo sobre la polémica

La controversia comenzó después de que el nombre de Leandro Paredes quedara vinculado a un supuesto encuentro sentimental con la China Suárez ocurrido años atrás.

A partir de las repercusiones, el periodista deportivo Pablo Carrozza sostuvo que integrantes de La 12 habrían presionado a De Brito para que se retractara de sus comentarios sobre el mediocampista.

Sin embargo, el conductor de LAM rechazó esa versión y aseguró que nunca recibió amenazas.

«Es mentira, absolutamente mentira. No recibí amenazas, están diciendo boludeces», expresó durante la entrevista.

De Brito también manifestó su enojo con quienes difundieron la información sin comprobarla y consideró especialmente grave que algunos colegas tomaran con humor una situación de esa naturaleza.

El fuerte enojo de Ángel de Brito con sus colegas: «No es gracioso»

Lejos de limitarse a desmentir el episodio, Ángel de Brito apuntó contra los periodistas que se hicieron eco de las supuestas amenazas.

El conductor sostuvo que algunos parecían disfrutar de la posibilidad de que hubiera sido intimidado y cuestionó esa actitud.

«Algunos lo disfrutan, después cuando los amenazan a ellos salen llorando. No es gracioso reírse que amenacen a un colega, pero ni siquiera pasó», afirmó.

Sus declaraciones dejaron en evidencia el malestar que le provocó la repercusión del tema, especialmente porque, según explicó, la información difundida no tenía sustento.

Cómo surgió el rumor que vinculó a Leandro Paredes con la China Suárez

La polémica comenzó en medio de un nuevo enfrentamiento mediático entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez.

Durante una emisión de A la Barbarossa, Analía Franchín presentó un enigmático relacionado con un supuesto vínculo que la actriz habría mantenido con un futbolista argentino casado.

El tema fue retomado posteriormente por Ángel de Brito en su programa de streaming Ángel Responde, de Bondi Live.

Allí se mencionaron algunas características del deportista que llevaron a los usuarios de redes sociales a relacionar las pistas con Leandro Paredes, actual jugador de Boca Juniors y campeón del mundo con la Selección Argentina.

Sin embargo, el periodista explicó que su intervención consistió en comentar una versión que ya había circulado en otro programa y sostuvo que no había confirmado la existencia de ese supuesto encuentro.

«Ni siquiera nombré a Paredes», aclaró.

Qué dijo Ángel de Brito sobre su relación con Leandro Paredes

Uno de los puntos que más llamó la atención de su descargo fue la explicación sobre el vínculo personal y profesional que mantiene con el futbolista.

De Brito aseguró que no existe ningún enfrentamiento con Paredes y recordó que lo entrevistó anteriormente junto a su esposa, Camila Galante, durante un evento de la revista Gente.

«Tengo buena relación con Leandro, me dio una nota. Esto es todo invento. Dejen de escuchar inventores profesionales», sostuvo.

De esta manera, buscó terminar con las especulaciones sobre un supuesto conflicto entre ambos.

La China Suárez y Camila Galante también salieron a desmentir los rumores

La repercusión del supuesto vínculo también provocó las reacciones de la China Suárez y Camila Galante, esposa de Leandro Paredes.

La actriz utilizó sus redes sociales para expresar su malestar por las versiones que volvieron a relacionarla con un futbolista.

«Dejen de relacionar mi nombre con gente que ni conozco», escribió en una historia de Instagram, donde también cuestionó duramente a los periodistas que difundieron la información.

Por su parte, Camila Galante negó la existencia del supuesto romance y pidió que se aclarara la situación para terminar con las especulaciones que involucraban a su familia.

Así, una versión sobre un presunto encuentro sentimental terminó convirtiéndose en una controversia que alcanzó al mundo del fútbol, la televisión y hasta la barrabrava de Boca.

Por el momento, Ángel de Brito aseguró que no recibió amenazas, negó tener problemas con Leandro Paredes y rechazó las versiones que circularon sobre el episodio.