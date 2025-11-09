Rolando Figueroa frente a otro año de pesada deuda: en 2026 seguirá pagando los bonos de Omar Gutiérrez

La Provincia de Neuquén tiene un stock de deuda de 904 millones de dólares. Foto: Florencia Salto.

El gobierno de Neuquén deberá pagar el año que viene más de 432.951,2 millones de pesos en intereses y capitales de la deuda pública, la mayoría por los bonos y Letras del Tesoro emitidos en las gestiones de Omar Gutiérrez. La cifra equivale a unos 304 millones de dólares y es menor a la que enfrentó Rolando Figueroa este año, pero sigue tensando los recursos públicos en momentos donde crece la demanda de infraestructura.

En el proyecto de Presupuesto 2026 que envió a la Legislatura, estimó que 125.195,3 millones de pesos (el 28,9% del total del servicio) se destinarán al pago de intereses y comisiones, y 307.755,9 millones (71,1% del total) a cancelar amortización de capital.

El grueso de estos pagos, cerca de un 85%, se aplicará a la cancelación de los títulos públicos, Letras del Tesoro y otros préstamos tomados por la Provincia. Entre ellos, los de mayor peso son los bonos Ticade y los Tideneu, colocados por la gestión Gutiérrez, y el préstamo contraído con Credit Suisse en la administración de Jorge Sapag y ampliado luego por su sucesor.

Por otro lado, un 9,8% del total del servicio de la deuda del 2026 será para reembolsar los préstamos financiados por organismos multilaterales de crédito como el BID, BIRF y FIDA, por la CAF, el otorgado por el fondo de Abu Dabi para la construcción de la minirepresa de Nahueve, entre otros.

La deuda con el gobierno nacional, en cambio, tiene un peso marginal en el esquema de pagos del próximo año: representa apenas un 5,7% y contempla créditos del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR) para obra pública, además de desembolsos que se hicieron para las obras complementarias del Centro de Convenciones Domuyo.

El mes más pesado para la gestión Figueroa será abril, donde se concentrarán pagos de intereses y capital por 108.028 millones de pesos, seguido de octubre, con 74.003 millones. El resto de los meses, la carga será menor.

Según las previsiones del gobierno, el peso de la deuda recién empezaría a descender en los próximos años, siempre que no necesite acudir a nuevas emisiones.

El monto para el 2027, por ejemplo, su último año de gobierno, caería a unos 256 millones de dólares. Y en 2028 se reduciría aún más, a unos 229 millones de dólares.

El gobierno, por ahora, tiene en carpeta acudir a endeudamientos con organismos multilaterales como el BID y el BIRF. Para ambos presentó proyectos de ley que piden autorización para tomar créditos por 150 millones de dólares cada uno. Pero son con tasas de interés menores a las del mercado y tienen un plazo de gracia de entre cuatro y siete años.

El objetivo es que los pagos de amortización de esa deuda se puedan “calzar” con el salto de producción que se espera para Vaca Muerta a partir del 2030.

Fitch Ratings mejoró la nota, pero todavía es “vulnerable”

Fitch Ratings mejoró este mes la calificación de la provincia de Neuquén como emisor en moneda local y extranjera a largo plazo a CCC- desde CC, aunque sostuvo su perfil como “vulnerable”.

La calificadora evaluó en su informe publicado el 4 de noviembre que el riesgo de una refinanciación de la deuda es relativamente menor al anterior y destacó que, desde el 2024 y a lo largo del 2025, la Provincia dependió menos del endeudamiento a corto plazo para compensar desequilibrios de caja.

Fitch Ratings también valoró para la suba de la calificación que la carga previsional (es decir, el peso de las jubilaciones estatales) fue más equilibrada, lo que alivianó presiones de liquidez.

El informe, de todas formas, calificó el perfil de riesgo de Neuquén como “vulnerable”, al determinar que seis de los factores que analiza -entre ellos sostenibilidad fiscal, liquidez, flexibilidad del gasto y exposición a deuda en moneda extranjera- se ubican en la categoría de “más débiles”, según su metodología.

Entre otros factores, la agencia señaló que la provincia depende fuertemente del sector hidrocarburífero (cuyos precios son fluctuantes) y que enfrenta el impacto de un marco fiscal nacional desequilibrado.