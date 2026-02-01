Almonacid renunció al Concejo y se abre un dilema para JSRN en Bariloche

Natalia Almonacid dejó la banca de concejales y JSRN corre el riesgo de quedar reducido por la nueva alineación política del candidato que asumiría. Archivo

Natalia Almonacid renunció a su banca de concejal en Bariloche para asumir en el gabinete de Alberto Weretilneck este lunes como secretaria de Gobierno, pero su salida se abrió un inesperado dilema a Juntos Somos Río Negro que está en riesgo de perder un espacio porque el edil que debería asumir se cambió de partido.

La ahora exconcejal presentó su renuncia a partir del 31 de enero y, de manera previa, las autoridades de JSRN elevaron una nota a la Junta Electoral Municipal para pedir el desplazamiento de un candidato de su lista de 2023 que quedaría en posición de asumir según el orden sucesorio.

En realidad por la lista de concejales de las últimas elecciones tendría que asumir la banca Glenda Cohen, una joven militante que trabajó con la exlegisladora Julia Fernández y el exsecretario de Turismo, Marcos Barberis. Pero no aceptó el cargo y presentó su renuncia una vez que se conoció la vacante que se abría en el Deliberante.

En el orden de la lista le sigue Lucas Pérez, un dirigente barrial vinculado al mundo del boxeo que sí está dispuesta a asumir como concejal, pero para JSRN significaría mermar su representación -ya escueta con un bloque de tres ediles- porque acusan que el candidato que en 2023 integró la lista de Arabela Carreras ahora es parte del partido CREO, que lidera el diputado Aníbal Tortoriello.

Los motivos de JSRN para pedir la desafección de un candidato

En la nota enviada a la Junta Electoral el viernes, el apoderado de JSRN Ignacio Rodríguez pidió “desafectar a Lucas Pérez como candidato del bloque Juntos Somos Río Negro en el Concejo Deliberante”.

Argumenta el pedido en la “constatación de que el señor Pérez mantendría afinidad política con el partido CREO”, según sus propias declaraciones públicas, y que “no participa de los espacios de capacitación, formación y debate promovidos por JSRN, lo que evidencia una falta de coincidencia ideológica con los lineamientos y la visión política del partido respecto de las problemáticas de la ciudad”.

El apoderado aclara que presentaron el pedido de desafectación del candidato ante el conocimiento de eventuales acciones penales que pueda realizar.

Diario RÍO NEGRO pudo conocer que JSRN intentó que Cohen revierta su decisión, incluso con la intervención del jefe de la bancada de legisladores y armador político, Facundo López. Pero no tuvo éxito.

Lo que aspira el partido, si logra el corrimiento de Pérez, es que asuma la banca la candidata que continúa en el orden de sucesión, que es Claudia Torres, una dirigente del mismo espacio de Almonacid y el legislador Carlos Valeri, quien ya fue concejal en el período anterior.