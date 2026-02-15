La revisión de la Carta Orgánica dispone de $1.400 millones

La revisión de la Carta Orgánica obligatoria cada 20 años tiene discusiones pendientes, pero la decisión política de avanzar este año con esa convocatoria está y también la asignación presupuestaria que asciende a unos 1.426 millones de pesos entre dos organismos que se dividen los fondos.

La garantía de los fondos fue prevista en el debate por el Presupuesto 2026 que se aprobó en diciembre pasado con el voto de diez de los once concejales.

Allí se incluyó una partida del Concejo Municipal, que es el que debe realizar la convocatoria, destinada a la “reforma por Convención de la Carta Orgánica” con un total de 210 millones de pesos.

Los concejales opositores que semanas atrás presentaron un proyecto de comisión previa para abrir el debate y tener una instancia participativa antes de la Convención pretenden que esos recursos se utilicen en ese plan, que prevé dos reuniones mensuales como mínimo y un trabajo por seis meses.

La iniciativa todavía no avanzó en el Concejo y deberá ser tratada en una próxima sesión, posiblemente en la primera del período ordinario que se estima para el 2 de marzo.

Además la Junta Electoral Municipal tiene incluida la Convención por la revisión de la Carta Orgánica en su partida presupuestaria con un ítem específico, según los anexos que acompañan la ordenanza. En total suma 1.216 millones de pesos distribuidos en partidas a tres años. En 2026 figura un presupuesto de 313.358.04 pesos para este destino; en 2027 suman 397.964.711 pesos; y en 2028 agregan otra partida de 505.415.183 pesos.

Este diario intentó sin éxito conocer los motivos de la división de las partidas más allá del año en que se realizará la elección y el trabajo de la convención. Se prevé que parte de esos recursos irán a la elección en sí, la impresión de la boleta, la logística del comicio; otro tanto para el funcionamiento que incluye el pago de una remuneración idéntica a la de los concejales, según quedó definido en el artículo 219 de la Carta Orgánica; y finalmente la impresión de los ejemplares de la nueva carta magna.

La Convención para la revisión de la Carta Orgánica deberá estar integrada por 15 miembros, elegidos de manera directa y le rigen a los candidatos las mismas inhabilidades e incompatibilidades que a los concejales.

Entre los temas que generan controversia y posibles discusiones legales está la convocatoria, si requiere seis u ocho votos de concejales. Ya se lanzaron interpretaciones para ambos lados.

El presidente del Concejo, Gerardo Del Río, entiende que el artículo 217 de la Carta Orgánica considera solo las dos terceras partes de la totalidad de los miembros del Concejo para una reforma total o parcial de la Carta Orgánica en cualquier momento y que esto no rige del mismo modo para la revisión obligatoria a los 20 años.

El artículo está compuesto por los dos ejes, por un lado la reforma a instancias de una propuesta con la selección de artículos puntuales; y también la convocatoria obligatoria de revisión cada 20 años.

En la oposición, la concejal Julieta Wallace (Incluyendo) entiende que los dos tercios rige para todo lo que tenga que ver con la convocatoria de la Convención. Seguramente se pedirá un dictamen de asesoría letrada para dirimir el asunto.

La fecha también será un motivo de discusión entre el oficialismo y los opositores. Para la apertura de sesiones se espera el ingreso del proyecto oficial de la convocatoria.

El intendente Walter Cortés anticipó a este diario que la convocatoria será antes del invierno. Luego en declaraciones periodísticas deslizó que se convocaría antes del invierno, pero para que la elección sea a los 90 días como establece el Código Electoral y esa fecha caería en primavera.

Concejales opositores apelan a tener primero la comisión participativa que proponen que debería trabajar por seis meses y de ese modo la elección se iría al último trimestre del año.