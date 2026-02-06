Sin bloque, ni partido, asumió el concejal que reemplaza a Almonacid en Bariloche

Lucas Pérez prestó juramento este viernes como concejal de Bariloche para completar el mandato hasta el 9 de diciembre de 2027, en reemplazo de Natalia Almonacid, la edil de Juntos Somos Río Negro que dejó su banca para asumir un cargo provincial.

Pérez integraba la lista de concejales de JSRN en 2023 en el sexto puesto (convocado por la exgobernadora Arabela Carreras) y ante el rechazo de la postulante que debía asumir tras la vacante de la ahora secretaria de Gobierno de Río Negro, la Junta Electoral Municipal lo proclamó formalmente como concejal. Pero ya no integra las filas del partido que lo cobijó dos años atrás y esa fuerza pidió expresamente que se lo desafecte de sumarse a su bancada.

Por eso, Pérez asumió a título personal, sin partido ni bloque por el momento. La solicitud de conformar un bloque unipersonal quedará para otra oportunidad porque hoy solo en sesión extraordinaria se tomó juramento con la Santa Biblia, la Carta Orgánica Municipal y la Constitución provincial en la mesa.

Consultado si integraba el partido CREO de Aníbal Tortoriello el flamante concejal dijo que en la formalidad no, pero admitió tener «afinidad» con el diputado y «no desconocerlo».

El concejal no quiso dar definiciones de su posicionamiento político, si acompañará la gestión del intendente Walter Cortés o si se sumará al sector de ediles más críticos. En principio, la silla vacía que le dejaron para sentarse no fue la que ocupó Almonacid junto a sus pares de JSRN, sino que se ubicó al lado en el extremo de la mesa, después de los dos concejales de Incluyendo Bariloche, señal que podría conformar su propio bloque.

Un «dirigente que camina los barrios»

En diálogo con la prensa, Pérez -de quien se conoce actividad vinculada a la organización de eventos de boxeo e incluso dijo haber recibido un mensaje de felicitaciones de la boxeadora Marcela «Tigresa» Acuña-se definió como un «dirigente que camina los barrios» y prometió trabajar «por la gente que necesita soluciones, trabajo, respuestas inmediatas, salud».

Agregó que su incorporación como concejal será para «aportar nuestro granito de arena desde la vivencia» y cuando dirigió unas palabras a sus pares y el público, tras tomar asiento en su banca dijo: «convoco a todos los bloques a construir consensos, porque Bariloche está por encima de cualquier diferencia partidaria».

A la asunción de Pérez acudió el intendente Cortés que se sentó en primera fila, junto a referentes del Tribunal de Cuentas, la Junta Electoral la defensora del Pueblo, y funcionarios de su gabinete, además de público en general.

En la exprés sesión extraordinaria, los concejales primero aceptaron la renuncia de Almonacid y el primero en pedir la palabra para ofrecer un reconocimiento a la saliente funcionaria fue Leandro Costa Brutten de Incluyendo Bariloche quien afirmó que «las puertas de este Concejo para ella siempre van a estar abiertas». También el presidente del cuerpo, Gerardo Del Río, tomó la palabra y afirmó que la exconcejal dejó «una huella en el Concejo por su trabajo y calidad humana».