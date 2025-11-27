Debuta la secretaría del Interior en Neuquén: qué función tendrá el área creada por Rolando Figueroa

Como parte de la reorganización de su gabinete, el gobernador de Neuquén Rolando Figueroa anunció la semana pasada el lanzamiento de una secretaría del Interior, una dependencia que hasta el momento no existía en la estructura oficial.

La flamante cartera estará a cargo de Gustavo Coatz, quien hasta el momento venía desempeñándose como delegado en la región del Alto Neuquén. En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el funcionario repasó sus expectativas acerca del nuevo rol que le tocará ocupar.

La fecha de su asunción todavía no fue definida, aunque el anuncio de su designación adelantó que será en diciembre. «Que aún falte ese paso formal no quiere decir que ya no estemos trabajando con los ministros sobre diferentes temas», aclaró.

Debuta la secretaría del Interior en Neuquén: «Tuve un buen entrenamiento»

Coatz destacó su trabajo como delegado en el norte de Neuquén, en el contexto del plan de regionalización que implementó la actual gestión de gobierno. Sostuvo que esa tarea le permitió «recorrer localidades, reconocer las necesidades de los municipios e interpretar las decisiones del Ejecutivo desde el territorio«.

«Aunque la secretaría tendrá otros desafíos, tuve un buen entrenamiento previo», resumió.

De acuerdo a su visión, el objetivo principal de Interior será «ayudar a que el Gobierno esté en todo el territorio, escuchando y conociendo las necesidades locales sin sortear a los municipios y las comisiones de fomento«.

«Siento inquietud, porque soy un hombre del norte y ahora se debe conocer de verdad el resto de la provincia», analizó sobre su nuevo rol. E indicó que aunque se encargará en buena medida del vínculo entre el Ejecutivo provincial y las intendencias, no será «un estorbo» para las localidades que ya tengan un diálogo aceitado con el gobernador y sus ministros.

«Al ser una cartera nueva, hay que construir el rol que tendrá. Y el desafío más grande en mi caso como funcionario es ser útil de verdad», sostuvo.

Neuquén tendrá secretaría del Interior: coparticipación, empleo y educación, los ejes

Al ser consultado por las principales preocupaciones en el interior neuquino, mencionó el acceso a la vivienda y la generación de puestos de trabajo en el sector privado. «Desde el Estado provincial queremos generar empleos genuinos, no en la administración pública», expresó. Y agregó: «Queremos que la juventud se quede en los pueblos, pero accediendo a un trabajo auténtico».

Dijo, además, que parte de su tarea será dialogar con los jefes comunales para lograr que sus gobiernos «sean más eficientes» en la asignación de recursos.

Planteo que para mejorar las condiciones de empleabilidad, también se debe considerar «la cuestión educativa». «Necesitamos que haya más terciarios y sedes de universidades en las localidades», adelantó como una de las metas a desarrollar por el área que conducirá desde el mes que viene.

Sobre la coparticipación, un tema sensible en la relación con los municipios, dijo que no espera un debate de magnitud en los próximos años de gestión.

«Siento que empobrece el enfoque que buscamos, porque para darle más a uno, tengo que sacarle a otro. Y entendemos que la mirada debe estar puesta en cómo podemos todos hacer que el circuito económico del interior crezca», comentó al respecto.

La secretaría del Interior, explicó Coatz, va a depender de la jefatura de Gabinete, a cargo hoy de Juan Luis «Pepé» Ousset. Ambos formaron parte de la lista del oficialismo para el Senado en las elecciones de octubre, uno como segundo candidato suplente y el otro como segundo candidato titular.