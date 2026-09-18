Fuegos, trucha, ciervo, chivo y cordero: el menú patagónico que preparan los chefs en Traful Invita

Los chefs de la “Ruta de la gastronomía neuquina” prometen romperla en la nueva edición de Traful Invita, del 2 al 4 de octubre próximo.

Es que de nuevo Hotel Alto Traful será escenario de este encuentro gastronómico que llega a su 13ª edición y que este año reunirá a los chefs Sebastián Caliva, Claudio Abraham, Nahuel Sepúlveda, Cristian Alfaro y Martín Páez, todos referentes de La Ruta de la Gastronomía Neuquina. Como anfitrión estará Emanuel Antimi, chef ejecutivo de Hotel Alto Traful, quien recibirá a sus colegas para compartir diferentes experiencias gastronómicas durante el fin de semana.

Emanuel Antimi, chef ejecutivo de Hotel Alto Traful, en la edición pasada de Traful Invita.

Este año, la programación comenzará el viernes 2 de octubre con una cena por pasos, acompañada por música en vivo y vinos de Bodega Malma. Como novedad de esta edición, el sábado se suma una nueva propuesta al programa: un almuerzo de tapas y fuegos, acompañado por vinos y DJ en vivo. Por la noche tendrá lugar la cena central de la edición, una experiencia por pasos protagonizada por los chefs invitados, con música en vivo y una selección de vinos patagónicos.

El ambiente siempre es de celebración en Traful Invita.

¿Qué van a cocinar los chefs?

Pudimos ver ya parte del diseño avanzado que hizo del troupe de la “Ruta de la gastronomía neuquina”.

Menú de pasos.

PASO 1 · FRÍO

Éclair con craquelin ahumado · paté del bosque · roll de ternera (matambre relleno)

PASO 2 · TEMPLADO

Crema de cebolla al rescoldo · queso Las Vertientes · tropezón de trucha · brioche de Pinot Noir

PASO 3 · FRESCO

Ensalada César de ciervo ahumado · arándanos deshidratados

PASO 4 · CALIENTE

Chivo a la sidra · cocinado al disco · cremoso de boñato al rescoldo

PASO 5 · POSTRE TEMPLADO Y FRÍO

Profiterol · pastelera de remolacha a las chapas · peras a la parrilla · sabayón de espumantes.

Por su lado, Antimi sigue puliendo su idea. Anticipa que es un menú clásico con enfoque vanguardista, con productos regionales, como siempre.

Un adelanto le pedimos. Faltan dos semanas y todo puede perfeccionarse hasta último momento.

Por lo pronto, el Turko -el chef anfitrión- ya pensó en esta hoja de ruta:

1. Trucha curada · vegetales · papa · salsa de vino blanco

2. Pasta de hongos y morrones · tomate natural · albóndiga de ciervo

3. Locro neuquino.

4. Cordero a las brasas · papa ahumada · criolla · chimichurri · jugo de cordero · piñón.

¿Postres? Imperdibles…

“Como a todo cocinero nos gusta jugar también con la sorpresa porque al comensal que viene a Traful Invita le gusta eso también… pero todos ya sabe que el postre siempre es potente, rotundo, digno para seguir la velada con vino, música y conversaciones con amigos”, comenta Antimi a “Río Negro”.

Por su parte, Thais Guterres, anfitriona y creadora de este festival -que tiene a la bodega Malma como invitada exclusiva- afirma que en esta edición, CEDISUR vuelve a acompañar Traful Invita como un aliado fundamental de la propuesta gastronómica, compartiendo una misma mirada sobre la importancia de la calidad y el origen de los alimentos. Para esta 13ª edición, la empresa presentará especialmente su propuesta de carne Agrodiversity, sumándose al trabajo de los chefs y poniendo en valor una materia prima seleccionada bajo altos estándares de calidad. “Su participación refuerza uno de los pilares del encuentro: que detrás de una gran experiencia gastronómica también existe una elección consciente y cuidadosa de cada producto que llega a la mesa”, comenta Guterres.

“Por otro lado, reitero que desde Traful Invita el propósito es el de siempre y renovado: que quienes lleguen a Villa Traful no solo disfruten de una experiencia gastronómica sino que descubran el destino y se lleven consigo una parte de la identidad neuquina”.

Thais Guterrres junto a todo su equipo de Hotel Alto Traful.

Más info: WhatsApp +54 9 2994 288868 IG: @hotelaltotraful