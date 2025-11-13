Del Presupuesto 2026 a la reforma laboral: Diego Santilli marcó las prioridades del Gobierno frente a empresarios

El ministro del Interior, Diego Santilli, le habló a los empresarios y sindicalistas en la Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA). Sostuvo que el sector empresario resulta «central en el pasado, presente y futuro de la Argentina» y solicitó un “diálogo maduro” con el sindicalismo de cara a las reformas que el Congreso debe tratar.

Enfocó su discurso en la necesidad de generar un nuevo marco normativo para el empleo. Santilli criticó la situación laboral heredada. Señaló que la gestión anterior no generó «un puesto de trabajo neto en 15 años”.

Presupuesto 2026: Santilli prometió invertir en «jubilaciones, educación y salud»

Por eso, destacó que el proyecto de Presupuesto 2026 contempla destinar el “85 por ciento de su gasto e inversión” a las áreas de “jubilaciones, educación y salud”.

Además de la importancia económica, el titular de la cartera política nacional remarcó que el Gobierno d Javier Milei promueve una «modernización laboral clara y contundente» que saque a «millones de argentinos de la informalidad».

La agenda legislativa 2026 suma temas de los gobernadores

En su intervención, Santilli adelantó que la “agenda” de las próximas sesiones extraordinarias tendrá algunas adiciones que informarán más adelante, las cuales provienen de las peticiones de los gobernadores. “Estoy en conversaciones con ellos y me voy a reunir con todos”, completó el funcionario.

El ministro insistió en la necesidad de un “diálogo maduro y con altura” con los representantes sindicales, con el entendimiento de que es crucial revertir el alto nivel de informalidad. Concluyó que una mejora en este campo redundará en un beneficio para todos, especialmente para los jubilados.

«Te pido coherencia»: Santilli acusa a Kicillof de «autopercibirse excluido» tras rechazar acuerdos clave

El ministro del Interior, Diego Santilli, elevó el tono del conflicto político con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al criticar duramente su supuesta falta de «coherencia».

Santilli respondió al pedido de reunión de Kicillof, así como a sus afirmaciones en redes sociales donde se lamentaba de sentirse «excluido» de las mesas de diálogo con otros mandatarios provinciales. Sin rodeos, apuntó a la doble postura del gobernador en el marco de las negociaciones con el Gobierno nacional de Javier Milei.

El centro de la crítica de Santilli radica en el rechazo explícito de Kicillof a las iniciativas centrales del Poder Ejecutivo. El ministro utilizó su cuenta de la red social X para lanzar la filosa pregunta: «No adheriste al Pacto de Mayo. No adheriste al RIGI. No adheriste a la Ley de Reiterancia. ¿Y te autopercibís excluido?».

Además, le exigió que deje de lado la «doble personalidad», señalando que «hay millones de bonaerenses en el medio» y sugiriendo que las decisiones del gobernador podrían estar supeditadas a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner: “¿O tenés que pedirle permiso a CFK?”, deslizó Santilli.

Esta postura fue anticipada por Santilli durante una visita a Entre Ríos, donde compartió una conferencia de prensa con el gobernador Rogelio Frigerio. Allí, el titular de la cartera política afirmó que priorizaría las visitas a los mandatarios que sí suscribieron el Pacto de Mayo.

En ese contexto, reiteró la necesidad de que Kicillof sea «consecuente y coherente», reprochando que no haya adherido tampoco a la Ley Antimafia o a la Ley de Reiterancia, un paquete de medidas que busca frenar la «puerta giratoria» en la justicia.

El cruce escaló tras la nota formal enviada por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, quien solicitó una reunión para reclamar fondos coparticipables y la reactivación de obras paralizadas. Santilli acusó recibo del pedido con un irónico: «¡Dale Carli, gracias! Tomo nota».

Por el momento, la administración de Santilli no tiene previsto ningún encuentro formal con representantes de la provincia de Buenos Aires debido, justamente, a la decisión del gobernador Kicillof de no acompañar el Pacto de Mayo.