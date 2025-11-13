Diego Santilli criticó a Axel Kicillof: «Te pido coherencia, ¿no adheriste al Pacto de Mayo ni al RIGI y te autopercibís excluido?»

El ministro del Interior, Diego Santilli, le pidió al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que tenga “coherencia” en lugar de pedir reuniones con el Gobierno de Javier Milei o afirmar en redes sociales que se siente “excluido” porque no lo incluyen en las reuniones con otros mandatarios provinciales.

«¿O tenés que pedirle permiso a CFK?»: Diego Santilli apuntó contra Axel Kicillof

“No adheriste al Pacto de Mayo. No adheriste al RIGI. No adheriste a la Ley de Reiterancia. ¿Y te autopercibís excluido? No escribas una cosa en Twitter y hagas otra en público. Hay millones de bonaerenses en el medio. ¿O tenés que pedirle permiso a CFK?”, afirmó el ministro en su cuenta de la red social X.

El titular de la cartera política ya había cuestionado ayer el pedido de reunión que Kicillof elevó a través de una nota enviada al ministerio del Interior por su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y le respondió: “Hay que ser coherentes y no tener doble personalidad”, dijo Santilli en el marco de una visita a Entre Ríos.

“Voy a estar visitando a todos los que firmaron el Pacto de Mayo, él no participó. No adhirió al RIGI, no adhirió a la Ley de Reiterancia para terminar con la puerta giratoria, no adhirió a la Ley Antimafia. ¿Acaso le tiene que pedir permiso a Cristina Kirchner?”, sostuvo Santilli.

El cuestionamiento de Diego Santilli contra Axel Kicillof

Durante una conferencia de prensa junto al gobernador entrerriano, Rogelio Frigerio, el titular de Interior le pidió a Kicillof: “Seamos consecuentes y coherentes. No decir una cosa en un lado y otra después en otro lado. No escribir una cosa en redes y decir otra”.

El ministro de Gobierno bonaerense, envió al ministerio de Interior una nota -que publicó en redes sociales- en la que solicitó una reunión para reclamar los fondos coparticipables que adeuda el Estado nacional, y Santilli le respondió que “tomó nota” de la solicitud.

“¡Dale Carli, gracias! Tomo nota”, expresó Santilli desde sus redes sociales, al hacerse eco de la publicación del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, en la que había compartido el requerimiento formal de una reunión con el Poder Ejecutivo para “reclamar los fondos que el gobierno nacional le quitó a los bonaerenses y retomar la ejecución de las 1000 obras que dejaron abandonadas” en el distrito.

Si bien Santilli viene manteniendo citas con diferentes gobernadore, no está previsto que haya un encuentro formal con representantes de la administración de Kicillof porque “no firmó el Pacto de Mayo”.

Noticias Argentinas