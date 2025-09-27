La Patagonia desembarca hoy en la FIT 2025, la gran vidriera del turismo en América Latina

La Patagonia mostrará su potencial turístico en la FIT con propuestas de las cinco provincias que la integran.

La Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT 2025) abre sus puertas hoy y Buenos Aires se convierte, una vez más, en capital mundial del turismo. Hasta el 28 de septiembre, el predio de La Rural será el escenario donde destinos, empresas, organismos y operadores de todo el planeta desplieguen lo mejor de su oferta. Más de 135 mil visitantes recorrerán la muestra, que este año se expande un 6% respecto de la edición anterior y reúne a 1.700 expositores de 60 países y todas las provincias argentinas.

La inauguración coincide con el Día Mundial del Turismo y tendrá un condimento especial: la presencia de Shaikha Al Nowais, secretaria general de ONU Turismo, y de Portugal como país invitado de honor. Gastronomía, vinos, cultura y naturaleza serán parte de la vidriera que ese país europeo traerá a Buenos Aires para mostrar por qué se convirtió en uno de los destinos más buscados del continente. Con experiencias inmersivas y un fuerte acento en su identidad regional, Portugal promete ser uno de los stands más visitados de la feria.

En este escenario, la Patagonia vuelve a ocupar un lugar protagónico con la participación de sus seis provincias y un stand regional que funcionará como punto de encuentro para destinos, municipios y prestadores privados.

Desde Río Negro, Diego Piquín, director ejecutivo de la ATUR, anticipó que el foco estará puesto en la promoción del verano: “La FIT es la gran vidriera del turismo argentino y latinoamericano. Necesitamos desplegar lo mejor de nuestra oferta para garantizar una temporada fuerte”, señaló. Neuquén, en tanto, llega con el desafío de mostrar tanto su consolidación como destino de naturaleza como los nuevos productos en los que trabaja para diversificar su propuesta. “FIT es el escenario ideal para presentar lo que viene”, sostuvo Sergio Sciacchitano, presidente de NeuquenTur.

Chubut también dirá presente, su subsecretaria de Turismo, Carla Volpi, confirmó que en los 180 metros cuadrados del stand regional se exhibirán 14 destinos provinciales con el acompañamiento de 25 prestadores privados. Santa Cruz y Tierra del Fuego reforzarán sus propuestas vinculadas a la naturaleza, el turismo científico y las experiencias extremas, mientras que La Pampa volverá a apostar a la integración regional con su sello vinculado a la estepa y la vida rural.

“La presencia en FIT nos permite consolidar el posicionamiento internacional de nuestros destinos, pero también acercarnos al público nacional que planea sus vacaciones”, remarcaron desde el Ente Patagonia.

El suplemento de Turismo Voy a la Patagonia, del diario Río Negro, acompañará de cerca esta agenda. Durante los próximos días, recorrerá la feria, hablará con protagonistas, contará las novedades y pondrá en primer plano las experiencias que la región lleva a una de las plataformas más influyentes del turismo mundial. Porque FIT no es solo una feria, es el lugar donde se tejen historias y viajes.

Programa