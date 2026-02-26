Designaron a José Fernando Pereyra como nuevo titular de la Unidad Antimafia del Ministerio de Seguridad

El Ministerio de Seguridad Nacional confirmó que José Fernando Pereyra será el nuevo titular de la Unidad Antimafia. Se trata del abogado que había sido nombrado como coordinador de Investigaciones contra el Terrorismo en 2023. Reemplazará a Raúl Contreras.

La decisión se marcó mediante la resolución 158/2026 publicada en el Boletín Oficial.

La resolución que designa al nuevo titular de la Unidad Antimafia

Explicaron que se eligió a Pereyra «en base a su amplia experiencia profesional, quien a su vez se desempeña como Director Nacional de Lucha Contra el Crimen Organizado Transnacional».

A continuación, la resolución completa:

Qué es la Unidad Antimafia y por qué se creó

La Unidad Antimafia fue creada en marzo de 2024. Según explicaron desde el Gobierno nacional, cuenta con dos componentes principales:

Grupo Especial de Investigaciones Antimafia (GEIA): Este grupo estará integrado por representantes de las cinco fuerzas federales y estará dedicado a la detección, prevención y desarticulación de organizaciones criminales de tipo mafioso en todo el territorio argentino. Su labor será crucial en la ejecución de operativos de alto impacto y en el seguimiento de investigaciones que conduzcan al desmantelamiento de estas estructuras delictivas.



Mesa de Evaluación de la Criminalidad Organizada de la Acción Mafiosa (MECOAM): Estará encargada de centralizar la información proveniente de investigaciones relacionadas con organizaciones criminales de tipo mafioso, desarrollar indicadores y elaborar informes periódicos que sirvan de guía para las acciones preventivas y de investigación.

Ampliaron que surgió «como respuesta a la escalada de violencia experimentada en la ciudad de Rosario y va en línea con la manda del Presidente de la Nación, Javier Milei, de ser implacables en la lucha contra el narcotráfico y otras formas de delincuencia organizada».