Es oficial: tras el fallo de la Cámara Federal, el Gobierno designó un administrador provisorio en Osprera

El Gobierno, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y con la publicación del Boletín Oficial, comunicó un cambio transitorio clave en la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA). Designó como administrador provisorio al doctor César Augusto Lococo.

La medida se tomó en respuesta a un fallo de la Cámara Criminal y Correccional Federal que revocó una restitución de autoridades dispuesta en primera instancia.

Nuevo administrador provisorio en Osprera

La medida fue comunicada mediante la Resolución 315/2026 (RESOL-2026-315-APN-SSS#MS), firmada el 23 de febrero de 2026 por el Superintendente de Servicios de Salud, Claudio Adrián Stivelman.

De acuerdo a lo establecido en el texto, la situación se originó en la actuación judicial FLP 23559/2024 caratulada «VOYTENCO, JOSE ANTONIO s/INFRACCIÓN ART. 303», en trámite ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 7, Secretaría 13.

Es necesario recordar que el 13 de enero de 2026, ese tribunal había dispuesto la restitución de los integrantes del directorio de la Osprera y la suspensión de la intervención oportunamente decretada. Sin embargo, el 19 de febrero, la Sala 2 de la Cámara Criminal y Correccional Federal revocó esa resolución, tras considerar que no se encontraba desvirtuado el peligro en la demora que motivó las medidas cautelares originarias.

El Tribunal sostiene que la eventual mejora en la situación económico-financiera de la entidad no resultaba suficiente para neutralizar el fundamento penal que dio origen a la suspensión de autoridades. También destacó que no se habían producido pruebas que permitieran descartar la hipótesis de administración fraudulenta.

En este sentido la Superintendencia de Servicios de Salud fundamentó la designación de Lococo en la necesidad de evitar un vacío funcional hasta que el Poder Ejecutivo Nacional formalice la designación del nuevo Interventor.

La resolución publicada esta semana remarca que esta medida no implica una nueva intervención ni altera el régimen jurídico vigente, sino que constituye una medida administrativa transitoria de carácter excepcional para garantizar la continuidad de las prestaciones médico-asistenciales a los beneficiarios de la obra social.

Con información de Noticias Argentinas