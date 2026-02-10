El Gobierno delegó en Adorni el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad

El Poder Ejecutivo facultó este martes al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para suscribir el “acuerdo de transferencia” que traspasará la Justicia Nacional del Trabajo de la Capital Federal a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

La decisión fue oficializada a través del Decreto 95/2026, publicado hoy en el Boletín Oficial. La normativa instruye al funcionario a firmar, en representación del Estado Nacional, el traspaso de competencias, organismos y bienes judiciales.

Según el texto, la delegación es amplia: «abarca la firma de adendas, modificaciones o acuerdos complementarios” necesarios para concretar la mudanza del fuero.

Los motivos del traspaso

En los considerandos, el Gobierno argumenta que cuando se creó la Justicia Nacional del Trabajo, el distrito capitalino “no revestía el carácter de Ciudad Autónoma”, situación que cambió con la reforma constitucional de 1994.

Además, el decreto cita la Ley 24.588 (Ley Cafiero) y jurisprudencia de la Corte Suprema, que en fallos anteriores definió que «el carácter nacional de los tribunales ordinarios con asiento en la Ciudad es meramente transitorio».

El traspaso no es solo administrativo, sino político: se espera que la Justicia Laboral tenga un rol clave ante la inminente reforma laboral. El Gobierno anticipa una ola de amparos sindicales y busca que esos litigios se resuelvan en un fuero porteño, alejados de la histórica estructura de la justicia nacional.