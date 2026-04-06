Así serán las millonarias obras en los canales de riego de Valle Medio para asegurar el suministro en el próximo ciclo agrario de Río Negro

El DPA tiene en carpeta múltiples proyectos para el sistema de riego de Río Negro durante el 2026. Foto: Gobierno de Río Negro.

Con los cauces vacíos por el corte de temporada, el Gobierno provincial dio otro gran paso para arreglar los puntos más críticos del sistema de riego en el Valle Medio con la apertura de sobres para tres grandes obras.

La iniciativa, que ya tiene ofertas de empresas locales, busca sellar las filtraciones y reconstruir las partes dañadas de los canales de riego en Lamarque, Luis Beltrán y Chimpay. El objetivo es asegurar que cuando vuelvan a abrir las compuertas, el agua llegue a las chacras con fuerza y sin desperdicios.

Canales de riego: obras en tres localidades de Valle Medio

Una de las licitaciones contempla trabajos en el sistema Isla Choele Choel y el revestimiento de un salto en el Canal Secundario VIII en el km 2,70 en Lamarque, con la construcción de un cuenco disipador, demolición de estructuras dañadas y nuevo hormigonado.

También se prevé intervenir el tramo inicial del Canal Secundario III, en cercanías de Luis Beltrán, donde se busca impermeabilizar sectores afectados por erosión y optimizar el funcionamiento general.

En este proceso se presentaron ofertas de dos empresas: Ferjim SRL y Suterra SRL, con propuestas económicas que superan los 190 y 209 millones de pesos, respectivamente. Tendrán un plazo de ejecución de 120 días.

Foto: Gobierno de Río Negro.

Infraestructura hídrica en Río Negro: reparación clave en Margen Norte

La segunda licitación está orientada al sistema de riego Margen Norte, con trabajos sobre una estructura de retención ubicada cerca de Chimpay que tendrán un plazo de ejecución de 120 días.

El plan técnico incluye el movimiento de suelos, bacheo con hormigón y la renovación de losas dañadas. Además, se instalará una compuerta metálica nueva para controlar mejor el paso del agua.

Para estos trabajos se presentó una sola empresa, Ferjim SRL, con un presupuesto que supera los 235 millones de pesos.

Desde el DPA explicaron que las obras se hacen ahora para aprovechar que los canales están secos. Es la ventana de tiempo ideal para trabajar sin cortar el servicio a los productores. El objetivo es reducir las filtraciones de agua y asegurar que el sistema aguante sin problemas el próximo ciclo de riego.

El DPA tiene múltiples proyectos para el sistema de riego de Río Negro durante el 2026

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el Departamento Provincial de Aguas (DPA) indicó que proyecta para el 2026 una serie de intervenciones en distintos sistemas de riego de Río Negro, con foco en el Alto Valle, Valle Medio y zonas productivas estratégicas.

En Roca se prevén obras como la reconstrucción de taludes del canal principal y el revestimiento en sifones del sistema en J.J. Gómez, ambas con plazos de ejecución de 60 días, además del cambio de traza de un canal comunero en barrio Chacra Monte. En Huergo se licitarán trabajos en descargadores y revestimientos de canales secundarios, mientras que en Fernández Oro se avanzará con mejoras en el subsistema del Alto Valle.

El plan también incluye intervenciones en Valle Azul, con la construcción de dársenas sobre el canal principal; en General Conesa, con la reconstrucción de losas en el sistema Conesa–Frías; y en Río Colorado, donde se ejecutará el revestimiento con membrana del canal principal. A esto se suman obras en IDEVI (Viedma) con nuevas compuertas, en Catriel con revestimiento del canal TX1, y en Valcheta con mejoras en canales principales y secundarios de ambos márgenes. En Peñas Blancas, en tanto, se construirá un partidor sobre el canal principal. Los plazos de ejecución previstos oscilan entre 60 y 120 días, según la complejidad de cada intervención.