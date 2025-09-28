Después de su gira por Estados Unidos, Javier Milei vuelve a la Patagonia este lunes: cómo será su agenda

Javier Milei regresó al país esta semana y, luego de su presentación en la Feria Internacional de Turismo en La Rural, el presidente volverá a visitar la Patagonia este lunes. El destino será Ushuaia, en marco de la campaña electoral 2025.

El mandatario arribará a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur para mostrarse junto a sus candidatos Agustín Coto -para el Senado- y Miguel Rodríguez -para DIputados-.

«Vamos a demostrarle el apoyo inmenso que tiene nuestro Presidente en el fin del mundo. No aflojemos. Hagamos que el esfuerzo valga la pena. La Libertad Avanza o Argentina retrocede», indicó Coto en un video en sus redes sociales.

Allí, informó que el encuentro con Milei será a partir de las 18, en la intersección de las calles San Martín y Don Bosco.

Javier Milei junto a Luis Petri en su última visita a Ushuaia en abril de 2024, previo a reunirse con la General del Ejército de los Estados Unidos Laura Richardson. Foto: Gentileza Presidencia de la Nación.

«Será una caminata por la avenida San Martín, como la que hicimos en 2023. No habrá acto con escenario, la idea es charlar con los vecinos», amplió en contacto con Aire Libre Fm y aseguró que no habrá una reunión con el gobernador Gustavo Melella.

Qué dijo Javier Milei este sábado sobre la reforma laboral

El jefe de Estado retomó sus actividades oficiales en el país este sábado, tras su gira por Estados Unidos. Encabezó el acto inaugural de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT) en La Rural con un discurso corto que puso el foco en lo económico y el estado en el que recibió la administración nacional. «El país se encontraba al borde de una nueva hiperinflación con indicadores sociales incluso peores que las redes de 2001”, aseguró. Hizo hincapié en la necesidad de sostener el déficit cero y acelerar la reforma laboral.

Al referirse al sector que lo convocó, Milei fue categórico sobre el potencial de la Argentina. «El turismo argentino tiene todas las condiciones para ser punta de lanza global», subrayó y enumeró los destinos, la diversidad gastronómica y el «capital humano de primer nivel».

Remarcó que «solo con estas condiciones, Argentina podría tener un sector turístico 20 veces más grande que el actual».

Para alcanzar ese objetivo, insistió en que se requiere más que solo atractivos naturales, como infraestructura, un entramado hotelero de calidad y rutas aerocomerciales. Destacó que el Gobierno ya ha comenzado con la desregulación del sector aerocomercial y la «eliminación de visas y trámites burocráticos para mercados estratégicos».

El presidente sostuvo que para que el sector pueda «competir más y mejor» y atraer las inversiones necesarias, se requiere «estabilidad macroeconómica» que permita proyectar «inversiones a 10, 20 o 30 años sin el temor a que la economía vuele por los aires».

En esa línea, el mandatario afirmó que se debe avanzar en la «reforma del mercado de trabajo para que contratar sea más accesible» y llevar a cabo una «reforma fiscal para bajar impuestos». Además, pidió erradicar «el flagelo de la industria del juicio, que lleva negocios a la quiebra para beneficiar a unos pocos vivos».