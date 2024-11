Destitución de Gloria Ruiz: hoy se define si hay sesión especial y la separan del cargo

El vertiginoso comienzo de la semana política mantendrá su ritmo este martes, cuando se defina si hay reunión de la comisión de Labor Parlamentaria y si mañana miércoles se reúne la Legislatura en sesión especial para separar del cargo a la vicegobernadora Gloria Ruiz quien anunció que no renunciará.

A la compañera de fórmula de Rolando Figueroa le quedarían algunas vías judiciales para sostenerse en el puesto: medidas cautelares de no innovar que, si las plantea y le hacen lugar, impedirían a los diputados votar cualquier medida que le afecten el rol que le reserva la Constitución provincial. Es un ajedrez político judicial institucional al que le faltan varias partidas por jugar.

Después de múltiples consultas con especialistas, los diputados optaron por la vía más rápida de intentar la destitución con 24 votos por inhabilidad moral, en vez del camino más largo -pero más seguro institucionalmente, o dicho de otro modo, más garantista– del juicio político.

La vice ya está sobre alerta, y levantó la guardia: “Acudiré a la justicia para requerir el debido proceso y el derecho de defensa de mi rol institucional«. advirtió. “Si pretenden seguir avanzando con acciones sin apego a la ley, quedarán marcados en la historia democrática de Neuquén como quienes removieron a una vicegobernadora elegida por el pueblo”.

En un lunes que no dio respiro, la Legislatura presentó un proyecto para crear una comisión investigadora y suspender a la vice en el cargo mientras dure el proceso, estimado en 30 días hábiles, lo que llevará la definición al ardiente enero.

También convocó a sesionar el miércoles, para lo cual Labor Parlamentaria tendría que reunirse este martes a las 17. El pedido de sesión especial lo firman 24 legisladores, un número mítico: representan los dos tercios del total de la cámara.

El ultimátum y la respuesta

Los diputados dejaron pasaron el fin de semana y le dieron un ultimátum a la vice que se cumplió al mediodía. A esa hora Gloria Ruiz anunció en sus redes que no renunciará. Menos de dos horas después se conoció el proyecto de resolución para crear una comisión investigadora de su capacidad moral para seguir en el cargo. También propone separarla de la función mientras dure el proceso.

La iniciativa la firmaron los diputados Claudio Domínguez, Ludmila Gaitán, Mercedes Tulián, Alberto Bruno, Yamila Hermosilla, Marcelo Bermúdez y Verónica Lichter.

Está dirigida a Gloria Ruiz y propone “declarar la apertura de un procedimiento para evaluar la inhabilidad moral de la vicegobernadora Gloria Argentina Ruiz para continuar en el ejercicio de su cargo, conforme lo dispuesto en el artículo 189 inc. 25 de la Constitución Provincial”.

En su artículo segundo dispone “la separación preventiva del cargo como medida precautoria y temporal, mientras dure el proceso, en aras de proteger la investigación y para garantizar el correcto desarrollo del proceso”.

Además, exhorta “a la autoridad legislativa que asuma la Presidencia de Cámara que analice la inteligencia y/o conveniencia de suspender y/o extinguir de inmediato todos los contratos y contrataciones cuestionados, exima de prestación efectiva a todas las personas comprendidas en las contrataciones cuestionadas, y/o suspenda el devengamiento de los pagos”.

La comisión investigadora

El artículo tercero llama a “constituir una Comisión investigadora, de acuerdo con lo previsto en art. 186 de la Constitución Provincial, la cual será la encargada de analizar las pruebas relacionadas con los hechos denunciados que pesan sobre la vicegobernadora, garantizando su derecho a la defensa y el debido proceso”. Y el cuarto indica que “la Comisión investigadora estará integrada por los/as jefes/as de cada uno de los bloques políticos que integran la Cámara y deberá presentar un informe final ante la comisión A (de Asuntos Constitucionales) en un plazo no mayor a 30 días hábiles, recomendando la procedencia o no de declarar la inhabilidad moral de la vicegobernadora”.

Aclara que la Comisión investigadora “tendrá por objeto investigar los hechos en que se funda la acusación, teniendo para ello las más amplias facultades, respetando las declaraciones, derechos y garantías que la Constitución Provincial reconoce a todos los ciudadano/as”.

Derecho de defensa

En el siguiente artículo contempla que “la Comisión A deberá correr traslado por 3 días del informe final a la vicegobernadora, garantizando su derecho defensa en el marco de esta misma comisión”.

Luego de acontecido lo dispuesto en el artículo anterior, “se podrá disponer la convocatoria, en caso de ser necesario, a una sesión especial para decidir, por dos tercios de los votos de la totalidad de los miembros de esta Cámara, la procedencia o no declaración de inhabilidad moral de la vicegobernadora”.

Del silencio a la ofensiva

Después de mantenerse en silencio durante el fin de semana, el lunes la vicegobernadora cambió de estrategia y pasó a la ofensiva. Informó mediante un comunicado oficial que despidió a su hermano de la Casa de las Leyes, y a través de sus redes sociales denunció una campaña en su contra en la cual mezcló supuestas cuestiones políticas con razones de género.

“Es el momento que conozcan realmente lo sucedido. El día que iniciamos la sesión para tratar el presupuesto legislativo ocurrió algo inesperado y escandaloso que fue el pedido de creación del denominado fondo anticíclico”.

“Para sorpresa de muchos legisladores que no conocían esta maniobra política inconsulta, sin debate, consenso previo y en total desconocimiento de mi persona, quisieron imponerlo”.

“Esta situación lamentablemente me llevó a pedir una reunión con el Gobernador de la provincia, a quien le manifesté mi desacuerdo en el actuar de determinados operadores políticos . Aclaré en el encuentro que se debía ordenar esta situación en armonía con toda la cámara y los responsables de la confección del presupuesto dentro de la legislatura”, agregó.

La reelección

“En ese marco, la consulta relevante del Gobernador de la Provincia, Rolando Figueroa fue si yo tenía aspiraciones políticas, ya que él debía planificar el accionar a futuro. Le contesté que era prematuro dar una respuesta porque estaba concentrada en la gestión y que eso lo podíamos evaluar más adelante. Esa respuesta no le gustó, me dijo que él estaba decidido a ser gobernador durante 8 años, y que me lo quería informar”, continuó la vice.

“A partir de esa reunión comenzaron diferentes medios periodísticos a perseguirme políticamente hasta llegar a esta instancia, donde se me presiona para que renuncie”.

“Que quede claro: no voy a renunciar”.

Derecho de defensa (II)

Gloria Ruiz anticipa que “acudiré a la justicia para requerir el debido proceso y el derecho de defensa de mi rol institucional, con el acompañamiento de profesionales que tomarán este caso como testigo de un atropello y autoritarismo en mi condición de vicegobernadora de la provincia de Neuquén y presidenta de la Honorable Legislatura”.

“Si pretenden seguir avanzando con acciones sin apego a la ley, quedarán marcados en la historia democrática de Neuquén como quienes removieron a una vicegobernadora elegida por el pueblo”.

“Hoy 25 de Noviembre, día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, seguiré alzando mi voz en resguardo del derecho de todas las mujeres de la provincia y en el mío propio”.

“Lo que están haciendo en mi contra es un atropello a la Constitución Nacional y Provincial. Están intentando avanzar sin un proceso que determine si soy pasible de un juicio político o algún otra instancia legislativa, y aún más grave, sin garantizar mi derecho de defensa”.

“Esto, tengan la certeza, no será permitido por el propio Poder Judicial, ya sea provincial o nacional”.

El despido de su hermano

En un comunicado con membrete de la Legislatura, informa que “he tomado la decisión de despedir del cargo al Coordinador de Casa de las Leyes, Sr. Pablo Ruiz, en virtud de la investigación iniciada, buscando asegurar que no se interfiera en el accionar del Ministerio Público Fiscal y garantizando de esta forma la independencia del poder judicial”.

La nota señala que “el 22 de noviembre en las dependencias de la Legislatura de Neuquén y en la de La Casa de las Leyes, se presentó personal del Ministerio Público Fiscal, por orden del juez Juan Manuel Kees, solicitando información de ambas dependencias, en el marco de una investigación judicial en curso”.

“Fueron recibidos por personal de las respectivas áreas que entregaron la documentación requerida. El personal legislativo tenía la directiva de colaborar como corresponde”.

La nota de prensa no menciona que ese día también allanaron la vivienda de Pablo Ruiz en Plottier.