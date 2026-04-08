Diego Santilli retoma el diálogo con provincias para destrabar la agenda parlamentaria: reunión clave con el gobernador de Jujuy

El ministro del Interior, Diego Santilli, se reunirá con el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, este miércoles. El encuentro forma parte del diálogo que el funcionario retomó con las provincias con el objetivo de sumar apoyo para la ambiciosa agenda parlamentaria que posee el oficialismo.

Se prevé que el jujeño aproveche la oportunidad para hablar de la situación que atraviesa su distrito, necesitado de fondos.

Reunión clave de Santilli con el gobernador de Jujuy

Como ya se mencionó, esta reunión forma parte de una serie de diálogos que está sosteniendo Santilli con los gobernadores. El ministro en cada cita, repasa a necesidad que tiene el Gobierno de contar con la modificación a la Ley de Glaciares que cuenta con media sanción del Senado, la ley que fortalece la propiedad privada, la ley de desalojos, la ley de tierras rurales, el endurecimiento de penas y la incorporación de nuevos tipos penales para delitos migratorios, entre otros proyectos.

Ante los reclamos económicos a los que se enfrentó en cada visita, el ministro ya ofreció fondos extra de coparticipación aunque hay mandatarios que anticipan que no serán suficientes para hacer frente a las obligaciones que tienen.

Por su parte el dirigente de la Unión Cívica Radical emitió un decreto dedicado al ajuste donde señaló: «Dictamos un decreto donde estamos planteando un control de los gastos». Esto lo hizo para referirse a la medida que apunta a ordenar las finanzas y afrontar la caída de recursos.

Sadir explicó que el principal objetivo es mejorar la eficiencia en el uso de los fondos públicos y afirmó: «Hoy lo primero que hay que hacer es eficientizar el gasto, ver de qué manera se pueden optimizar las erogaciones que tiene el Estado». A su vez aclaró que existen áreas donde el ajuste tiene límites.

«Hay gastos que son impostergables, que se tienen que hacer sí o sí, porque tienen que ver con la prestación de servicios esenciales como salud, educación y seguridad», remarcó.

Con NA