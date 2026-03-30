Agenda de reformas: la estrategia del Gobierno de Javier Milei para priorizar la gestión y el frente judicial

En el inicio de una semana laboral reducida por los feriados, el Poder Ejecutivo busca centrar la narrativa oficial en la agenda legislativa y de gestión prevista para abril.

Tras los cuestionamientos sobre el patrimonio y los viajes del vocero Manuel Adorni, el entorno presidencial considera esa etapa como un capítulo cerrado y enfoca su prioridad en las reformas estructurales y la relación con la Corte Suprema de Justicia.

Definición de la hoja de ruta parlamentaria

Este lunes, la cúpula del oficialismo —integrada por Karina Milei, Santiago Caputo, Martín Menem y referentes de La Libertad Avanza— se reunirá para definir el temario de las sesiones ordinarias. La agenda incorpora proyectos de diversa índole:

Proyecto «Hojarascas»: impulsado por Federico Sturzenegger para la desregulación económica.

impulsado por Federico Sturzenegger para la desregulación económica. Leyes sectoriales: reformas en las normas de glaciares, discapacidad y financiamiento universitario.

reformas en las normas de glaciares, discapacidad y financiamiento universitario. Código Penal: el Ministerio de Justicia inició una revisión del texto. Desde la cartera desmintieron versiones sobre reducciones de penas por corrupción y aseguraron que el objetivo es el endurecimiento de los delitos contra el Estado.

La propuesta de la Corte para las vacantes judiciales

El Ejecutivo analiza un nuevo Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados enviado por la Corte Suprema. El objetivo de la iniciativa es agilizar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y reducir la discrecionalidad en la designación de jueces.

Los puntos centrales de la propuesta técnica son:

Plazos: Establecer un máximo de 90 días hábiles para el proceso de selección. Anticipación: Realizar concursos antes de que se produzcan las vacantes para evitar acefalías prolongadas. Transparencia: Implementar la Prueba de Oposición Escrita (POE) bajo condiciones de anonimato para priorizar el mérito académico.

Trámite en el Consejo de la Magistratura

El secretario de Justicia, Santiago Viola, es el encargado de analizar el borrador del máximo tribunal. Si bien el funcionario evaluó positivamente los criterios de transparencia, el texto deberá ser debatido y aprobado en el plenario del Consejo de la Magistratura, actualmente presidido por Horacio Rosatti.

El cuerpo, compuesto por representantes de la academia, la abogacía y el Congreso, buscará consensos para implementar estos cambios técnicos y dotar de mayor eficacia a los procesos institucionales de designación.