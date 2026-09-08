El Senado busca acordar una sesión para este jueves con biocombustibles y traspasos judiciales en el temario

El interbloque de La Libertad Avanza (LLA) y las bancadas dialoguistas del Senado acordaron sesionar este jueves para tratar un temario acotado. Entre los puntos principales se encuentra la modificación del régimen vigente de cortes en biocombustibles —bioetanol y biodiésel— y la transferencia de competencias penales de la Nación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En tanto, quedó excluida de la convocatoria la ley “Hojarasca” promovida por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

El entendimiento se alcanzó durante una reunión informal realizada en los despachos del bloque radical, conducido por Eduardo Vischi. Del encuentro participaron también referentes de LLA como Patricia Bullrich, Martín Goerling por el PRO y Carlos Espínola por Provincias Unidas, entre otros legisladores.

Para concretar la convocatoria al recinto, el temario deberá ser ratificado en la reunión de Labor Parlamentaria encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel junto a los jefes de todos los bloques, incluido el kirchnerismo. La intención del oficialismo y los bloques aliados es iniciar la sesión a las 11.00.

Debates en comisión y agenda de la semana

En la antesala de la sesión, las comisiones de la Cámara alta mantendrán reuniones para tratar los proyectos de Inocencia Fiscal II y las modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central. La intención de LLA es lograr dictamen en ambas iniciativas para dejarlas en condiciones de ser debatidas la próxima semana en el recinto.

Además del temario acordado, para la jornada del jueves se prevé la votación de pliegos judiciales pendientes de resolución. Desde el bloque del kirchnerismo se estima que se plantearán cuestiones de privilegio al comienzo de la actividad parlamentaria.

Respecto del proyecto de biocombustibles, el dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y de Presupuesto establece un incremento gradual en el corte obligatorio. Para el bioetanol, la mezcla pasará del 12% al 15% al año de promulgada la norma, repartido entre caña de azúcar (6%), maíz (6%) y un 3% de libre competencia. Para el biodiésel, la proporción se mantendrá en 7,5% durante el primer año y luego se elevará al 10%, estableciendo esquemas diferenciados según se trate de empresas integradas o pymes regionales.