Diputados: el oficialismo concentra poder en comisiones y se queda con la mitad de las presidencias

El oficialismo consolidó su control en la Cámara de Diputados al quedarse con 17 de las 35 presidencias de comisiones y ampliar su influencia con aliados del PRO y la UCR. La Libertad Avanza también obtuvo 13 vicepresidencias y avanza en la definición del temario legislativo.

Según se detalló, el bloque libertario logró la primera minoría con el ingreso de legisladores aliados, lo que permitió ampliar su peso en la estructura interna.

Cómo el oficialismo amplió su poder en comisiones

El Gobierno avanzó en la conformación de 35 de las 46 comisiones permanentes de la Cámara baja. Además de presidir 17, sus socios del PRO y la UCR quedaron al frente de tres de las cinco restantes ya integradas.

En términos porcentuales, La Libertad Avanza concentra el 48,5% de las presidencias y el 37% de las vicepresidencias. Si se suman los aliados, el oficialismo alcanza el 57,14% de los cargos que definen el funcionamiento de las comisiones.

La Libertad Avanza amplía su influencia junto a aliados parlamentarios. Foto: Gentileza NA.

La próxima semana se prevé completar otras ocho comisiones, entre ellas la de Juicio Político. El oficialismo impulsa a la diputada Lilia Lemoine para presidir ese espacio y también busca quedarse con Peticiones, Poderes y Reglamento.

“Nunca nos pasó algo así, ni siquiera con el kirchnerismo teníamos un oficialismo que avanzara de esta manera con una clara intención de bloquear cualquier tipo de agenda de la oposición”, señaló un legislador opositor a Infobae.

La oposición busca estrategias frente al control legislativo de La Libertad Avanza

Desde los bloques opositores reconocen dificultades para impulsar proyectos propios. “Ya nos estamos organizando y trabajamos con otros bloques para intentar romper este esquema. Nos espera un año muy largo y difícil”, indicó otro diputado.

El diputado Pablo Juliano explicó el proceso legislativo necesario para avanzar sin respaldo oficialista: “Desde que asumió LLA, impulsar otros asuntos por fuera de los que plantea el Ejecutivo resulta muy difícil y lleva mucho tiempo”.

En paralelo, el Gobierno envió al Congreso el proyecto de ley Hojarasca y anticipó nuevas iniciativas. También definió un cronograma que incluye el tratamiento de la Ley de Glaciares y otras propuestas vinculadas a propiedad privada y manejo del fuego.

Con información de Infobae