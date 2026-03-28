El exjefe del bloque libertario pidió la renuncia de Manuel Adorni: «Es por el bien del presidente»

El diputado nacional Oscar Zago, exjefe de la bancada oficialista en el Congreso y antiguo miembro del partido de La Libertad Avanza (LLA) cuestionó el perfil del funcionario Manuel Adorni y la contradicción ética que, según su visión complicó su situación judicial y la opinión pública.

El jefe de Gabinete estuvo en el ojo de críticas y acusaciones producto de las dudas respecto a su declaración patrimonial y el viaje a Punta del Este. Las dudas de pagos y posibles negligencias legales e irregularidades son un punto de inflexión para cuestionar su cargo según Zago.

El exmiembro de LLA advirtió que los problemas internos no deberían interferir con la gestión del Estado. Cuestionó que la continuidad de Adorni es perjudicial para los miembros políticos implicados en el partido.

El pedido de Zago para Adorni: «Es por el bien del presidente»

Durante una entrevista radial, el legislador mencionó que el alejamiento del ministro coordinador resultó necesario para no dar una imagen negativa al gobierno de Javier Milei: “Es por el bien del Presidente, por el bien del Gobierno y de todos los argentinos” afirmó.

Oscar Zago, exjefe de la bancada oficialista en el Congreso (Foto: archivo)

A su vez, aseguró que «si lo dejan elegir al Presidente, Adorni no estaría más”. Sugiriendo con esta expresión que la figura de Karina Milei fue el sostén político del ministro y fundamental para la continuidad del Jefe de Gabinete.

En su discurso declaró: “Cuando el destrato, la soberbia, la pedantería es mala, y mucho peor cuando sos crítico de todo hecho de corrupción y terminás siendo investigado por los mismos actos”.

Con este escenario, Zago afirmó que «si bien todos los partidos poseen diferencias, el ejercicio del poder exigió dejar de lado las internas, especialmente cuando estuvieron vinculadas a presuntos actos de corrupción«. Subrayando que la crisis de gabinete afectó directamente la credibilidad de la administración nacional.