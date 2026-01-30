Donald Trump avanza en un pacto con Javier Milei para convertir a la Argentina en receptor de deportados

En una maniobra que profundizaría el alineamiento geopolítico entre ambas naciones, Estados Unidos y Argentina mantienen “conversaciones avanzadas” para firmar un acuerdo que permitiría a la administración de Donald Trump deportar inmigrantes de otras nacionalidades hacia el país sudamericano.

Conversaciones avanzadas para que Estados Unidos envíe deportados a la Argentina

Según una investigación publicada por The New York Times, el pacto convertiría a la Argentina en un “tercer país” de acogida para expulsados que Washington no logra devolver a sus lugares de origen, ya sea por falta de relaciones diplomáticas o por la imposibilidad de obtener documentos de viaje.

De acuerdo a fuentes familiarizadas con la negociación citadas por el medio estadounidense, el acuerdo aún no está cerrado, pero las tratativas progresan rápidamente. La iniciativa se enmarca en la agresiva campaña de deportación masiva movilizada por la administración Trump, que busca disuadir los cruces ilegales y descomprimir su sistema migratorio, derivando a los detenidos hacia naciones aliadas.

Para el gobierno de Javier Milei, aceptar estos traslados representaría un gesto de alto valor para fortalecer su alianza con Estados Unidos, incluso a riesgo de contradecir su propia retórica de endurecimiento fronterizo a nivel local. El Times destaca que estas charlas ocurren mientras la Casa Rosada intensifica sus propios operativos de control migratorio y reivindica cifras récord de expulsiones.

El mecanismo de “tercer país seguro” o acuerdos similares suelen utilizarse para enviar a nacionales de países con los que Estados Unidos tiene relaciones tensas o nulas, usándolos también como mensaje disuasorio para futuros migrantes.

