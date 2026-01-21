Donald Trump en el Foro de Davos: «Estados Unidos es el motor económico para todas las naciones del planeta»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este miércoles a Davos para participar del Foro Económico Mundial luego de sufrir un breve percance con el avión en el que se trasladaba que retrasó su partida.

Su arribo a Suiza se da en medio de un fuerte cruce con líderes europeos por su intención de adquirir Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca, país miembro de la OTAN. Debido a que Javier Milei también forma parte del evento, se esperaba que haya un encuentro entre los líderes, sin embargo esto no se concretó.

El discurso de Donald Trump en Davos

El presidente estadounidense centró el inicio de su discurso ahondando en asuntos económicos internos, como el coste de la vida o el acceso a la vivienda. Hizo mención de un «milagro económico» bajo su gestión y criticó el estado de los países europeos.

Por otra parte, el republicano también aprovechó la oportunidad para hacer una breve mención a Venezuela al celebrar los 50 millones de barriles que se llevó de ese país tras el ataque que terminó con la captura del chavista, Nicolás Maduro. «Venezuela va a ir fantásticamente bien«, prometió Trump.

Trump aseguró que Estados Unidos experimentará un «crecimiento como ningún país ha visto antes«, y enfatizó la importancia de la economía estadounidense: «Cuando Estados Unidos prospera, el mundo entero prospera«.

«Estados Unidos es el motor económico para todas las naciones del planeta. Cuando va mal… todos nos siguen hacia abajo», agregó.

El republicano aseguró que la inflación fue «derrotada» bajo su administración. Según la información brindada, la inflación se ubicó por última en 2,7% anual, por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal.

Trump también destacó que la inflación subyacente es de 1,6%, mientras que el crecimiento del cuarto trimestre de 2024 se prevé en 5,4%, una cifra «mucho más alta de lo que nadie, aparte del propio Trump, había predicho».

El mandatario indicó que en su país está bajando impuestos y elevando aranceles a naciones extranjeras para pagar por «el daño» que, según su discurso, le han dejado. Trump sugirió que los países europeos deberían replicar su modo de gestión y aprovechó para criticarlos: «Amo Europa y quiero ver que a Europa le vaya bien, pero no se está dirigiendo en la dirección correcta«.

Donald Trump sobre Groenlandia

En medio de su discurso, Trump habló sobre el tema que más tensión generó con los aliados europeos: su estrategia de interferir en Groenlandia. El presidente dijo que había considerado omitir el tema, pero reconoció que se trata de un «asunto que a todos les importa».

De esta manera Trump afirmó que Groenlandia es «un territorio vasto, casi completamente deshabitado y sin desarrollar, situado indefenso en una ubicación estratégica clave entre Estados Unidos, Rusia y China», y dijo que su importancia sólo ha crecido con la mayor prominencia de los metales de tierras raras.

«Lo necesitamos por seguridad nacional estratégica y seguridad internacional«, remarcó y sostuvo que Groenlandia es parte de América del Norte, es «nuestro territorio»: «Tengo un tremendo respeto por la gente de Groenlandia y la gente de Dinamarca. Pero cada miembro de la OTAN tiene la obligación de defender su propio territorio».

De igual manera insistió en que «nadie puede asegurar Groenlandia aparte de Estados Unidos» y en este sentido recordó que «Dinamarca cayó ante Alemania después de seis horas de combate» durante la Segunda Guerra Mundial, mientras que Estados Unidos se vio «obligado a enviar nuestras propias fuerzas para mantener el territorio de Groenlandia».

«Sin nosotros, estarían hablando alemán y japonés quizás«, declaró Trump. “Después de la guerra, devolvimos Groenlandia a Dinamarca. ¿Qué tan estúpidos fuimos al hacer eso? ¿Qué tan desagradecidos son ellos ahora?«, cuestionó.

Con información de Infobae