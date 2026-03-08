Ya funcionan los radares móviles en Roca: en qué calles controlan la velocidad y cómo son las multas

El municipio de Roca comenzó a aplicar controles de velocidad con radares móviles en distintos puntos de la ciudad, en el marco de su política de seguridad vial. Los operativos forman parte de lo establecido por el Código de Tránsito local.

Los equipos utilizados para las mediciones fueron homologados y certificados conforme a la Ley Nacional de Tránsito, según informaron desde el Ejecutivo municipal. Además, en los sectores donde se realizan los controles se comenzó a colocar señalización que advierte a los automovilistas sobre la presencia de estos dispositivos y las posibles multas por exceso de velocidad.

Dónde están los radares móviles que ya controlan la velocidad en Roca

En esta primera etapa, los controles se instalarán en cinco sectores considerados de alto tránsito. Entre ellos se encuentran José Ingenieros a la altura de Río Negro, Rochdale en cercanías de Israel, Damas Patricias y Ayala, 25 de Mayo a la altura de Don Bosco y Jujuy en el sector de Los Perales.

En la mayoría de esos puntos el límite permitido es de 40 kilómetros por hora, mientras que en el sector de 25 de Mayo la velocidad máxima fijada es de 20 kilómetros por hora debido a las características de la zona y la circulación urbana.

De acuerdo con la normativa municipal vigente, el límite general dentro del ejido urbano es de 40 km/h, mientras que en áreas rurales el tope permitido asciende a 60 km/h. En sectores de gran circulación o en bocacalles se establece además una velocidad mínima de 20 km/h para garantizar una circulación ordenada.

Cuánto cuestan las multas por exceso de velocidad en Roca

El régimen sancionatorio contempla multas para quienes excedan esos parámetros. La ordenanza establece penalidades que van de 50 a 500 unidades del sistema de multas municipal, y considera falta grave superar los 60 km/h en avenidas o zonas rurales o los 40 km/h en calles.

Desde el municipio indicaron que esta herramienta se suma a los controles por cruce de semáforos en rojo que ya se aplican en distintos puntos de la ciudad. La iniciativa, señalaron, apunta a reforzar las políticas de prevención de accidentes y mejorar las condiciones de seguridad en el tránsito urbano.

Según se informó, durante los primeros 45 días el sistema funcionará en una etapa de evaluación técnica. En ese período los equipos permanecerán en los puntos iniciales para analizar cómo impactan en el comportamiento de los conductores y en la dinámica del tránsito.

Con el paso del tiempo, los controles podrían trasladarse a otros sectores de la ciudad. La ubicación de los dispositivos se definirá a partir de estadísticas de circulación, reclamos de vecinos o detección de velocidades excesivas en determinadas zonas.

Cuestionamiento por parte de la oposición

La implementación de los radares generó cuestionamientos desde la oposición. La concejal Belén Bavastri sostuvo que el municipio no presentó estudios técnicos ni un mapa de siniestralidad que justifique los puntos elegidos y cuestionó la falta de políticas de prevención.

La edil también planteó que antes de aplicar este tipo de controles deberían reforzarse campañas de concientización y mejorar la infraestructura vial. En ese sentido, mencionó problemas como sendas peatonales sin demarcar y el deterioro de las calles, y afirmó que la medida responde más a una lógica recaudatoria que a una política integral de seguridad vial.