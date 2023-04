Dos candidatos se pelean por la banca de concejal que ganó el Frente de Todos en Neuquén

Sin tener el escrutinio definitivo de las elecciones del domingo en Neuquén, ya se generó una discusión en el bloque del Frente de Todos por la única banca que consiguió en el Concejo Deliberante de la capital. Daniel Figueroa, candidato a intendente, decidió tomar el cargo y quien debía ocupar el lugar, el candidato a concejal Fabián Ungar, rechaza la definición.

El candidato a intendente no fue electo y, como lo permite la Carta Orgánica, tomó el cargo de primer concejal, definición que fue rechazada por quien debería ocupar la banca. En dialogo con Radio CALF, Ungar remarcó «te puede dar legalidad, pero no te da la representación».

El candidato a concejal afirmó que el partido hizo «una elección bastante mala», pero que tomaron «una peor decisión» con respecto al cargo de la banca. «Me parece que no representa el voto popular, creo que Daniel se equivoca en la lectura», manifestó.

«Para ser concejal tenés que reunir algunas condiciones y una de esas es pasar el 3% y él no lo pasó, me me da la impresión de que no honra la política y al voto popular», expresó. «Usar el artilugio menor para poder incorporarse a la política, me parece que no damos una buena señal», agregó.

Si bien no fue una sorpresa la definición, desde el partido esperaban conseguir dos o tres bancas por lo que si Figueroa tomaba una, no desplazaba a Ungar. El candidato insistió en que no habla bien como expresión política. «Todos los que estén en esa Cámara van a tener el 3% y nosotros vamos a entrar por una letra», explicó.

Ungar remarcó utilizar la única banca «para crecer». «La gente le da un voto de confianza al peronismo, aprovechémoslo para crecer, pero de la mejor manera, honrando al peronismo y el voto popular», expuso.

En cuanto a la posibilidad de revertir la situación, el candidato aseguró «yo perdí y me fui a mi casa a trabajar, es cuestión de madurez».

Figueroa encabezó una reunión sobre los proyectos al deliberante

Los candidatos del Frente de Todos en la ciudad se reunieron en un encuentro postelectoral encabezado por Figueroa para planificar los proyectos que llevarán al Concejo Deliberante.

El candidato aseguró «con respeto y sobre todo orgullo, vamos a estar en el lugar que los neuquinos nos asignaron», y garantizó llevar las propuestas «para poner en debate los problemas que requieren soluciones».

El equipo indicó que llevará al concejo temas como el acceso al suelo y la vivienda, el deporte y la cultura como derechos y el cuidado del ambiente. Además, resaltaron que trabajarán gestionando con Nación para que lleguen los recursos a la ciudad.

Acordaron también que van a trabajar para aprobar ordenanzas «que sean verdaderas herramientas para crear la infraestructura que la ciudad demanda para los próximos años».