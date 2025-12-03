Edison hizo una mejor oferta y se quedó con la concesión del complejo Cerros Colorados

En el complejo Cerros Colorados, la única presa que produce energía es Planicie Banderita (Florencia Salto)

El proceso competitivo por la adjudicación de las represas del Comahue ingresó en su fase decisiva y produjo un reordenamiento significativo en el mapa hidroeléctrico.

La central Planicie Banderita, ubicada sobre el río Neuquén y perteneciente al complejo Cerros Colorados, quedó finalmente en manos de Edison Inversiones.

La compañía había ofrecido en la primera apuesta unos 41,6 millones de dólares frente a los 38 millones de MSU Green Energy.

Dado que la diferencia se ubicaba por debajo del 10 por ciento previsto en el pliego, se habilitó una instancia adicional que se definió en las últimas horas, consolidando la adjudicación para Edison que hizo una oferta que, según las fuentes «fue sensiblemente mejor» que la que hizo la próxima dueña de El Chocón.

La obtención de Planicie Banderita se suma a la conquista de Alicurá, donde Edison presentó la oferta más elevada y desplazó a AES Argentina Generación, que operaba la central desde los años de privatización.

Con ambas adjudicaciones, la firma amplía su presencia sobre los corredores Limay y Neuquén. El grupo reúne a la familia Neuss, a los empresarios Rubén Cherñajovsky y Luis Galli —vinculados a Newsan— y al fondo Inverlat, controlado por Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley y Federico Salvai.

En paralelo, MSU Green Energy —a través de BML Inversora— se quedó con El Chocón, superando la oferta de Enel Argentina.

La adjudicación incluye la presa compensadora Arroyito, configurando un paquete estratégico sobre el principal activo hidroeléctrico del país. El grupo, encabezado por Manuel Santos Uribelarrea, consolida así su avance sobre la generación renovable y de base.

Asimismo, Central Puerto retuvo la concesión de Piedra del Águila, uno de los activos más relevantes del sistema. La compañía está integrada por Guillermo Reca, la familia Miguens-Bemberg y Eduardo Escasany, y se sostiene como uno de los actores tradicionales del sector.

El resultado del proceso exhibe un corrimiento de operadores extranjeros —con la salida de Enel en El Chocón y de AES en Alicurá— y un ascenso de capitales locales que se posicionan en el control de los principales nodos hidroeléctricos de la región, con Edison, MSU y Central Puerto como protagonistas de la nueva configuración.