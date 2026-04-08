El área de la Juventud en Río Negro tendrá un Consejo central y seis regionales, sin plazos de conformación

Weretilneck y Astutti remarcan que no hay plazos para el armado del área de la Juventud. Foto Gentileza.

El armado gubernamental de la promovida área de la Juventud consistirá en una secretaría, un Consejo Ejecutivo y seis cuerpos «consultivos regionales».

Esa “estructura operativa” no tiene plazo de concreción. La semana pasada, el gobernador Alberto Weretilneck anunció el organigrama de la nueva secretaría de Estado de la Juventud, Deportes y Cultura, con sus titulares, pero no avanzó en la constitución del núcleo de la nueva cartera.

El viernes, en Bariloche, el mandatario reiteró que “nos vamos a tomar más tiempo para conformar la estructura de Juventud porque consideramos que tiene que tener un diseño distinto”.

Posteriormente, el flamante secretario Nahuel Astutti fue en esa línea y planteó una “conformación de abajo para arriba”.

Explicó que “la organización operativa surgirá de los jóvenes» y en eso “20 a 22 están trabajando para definir quiénes y cómo se dará participación, y cuántas personas estarán”.

Adelantó un Consejo central, a «nivel ejecutivo y que está por ley», y se formará también con miembros de otros ministerios.

El secretario/a de la Juventud saldrá del Consejo central. Simón Miravete estará al frente de la cartera de Deportes y Martín Fraile vuelve a Cultura.

La red, además, prevé «seis consejos regionales consultivos, con participación de distintas entidades u organizaciones, con sus miradas para brindar oportunidades para esta franja etaria”, según contó Astutti.

El funcionario adelantó que un integrante del Consejo Ejecutivo será el secretario, mientras que los seis consultivos se distribuirán en las regiones Atlántica, Línea Sur, Valle Medio, Alto Valle Este, Alto Valle Oeste y Región Andina.

La “prioridad -agregó- es identificar las inquietudes de los jóvenes y así trabajar en ejes, como la formación, el empleo, el deporte y la cultura. Antes de definir los integrantes, se busca dar legitimidad a las decisiones, mediante la participación de diferentes instituciones y la evaluación de las necesidades del sector juvenil”.

Astutti no arriesgó plazo para su conformación definitiva, a pesar de que el anuncio se remonta a enero y que la reforma ministerial se promulgó el 27 de febrero.

“Ya tendremos a las personas. No nos queremos apurar, justamente porque entendemos la importancia que tienen las juventudes para el gobierno. Vamos a ir trabajando y dando legitimidad a esas cuestiones”.

Hasta ahora, la nueva secretaría de Estado se arma con los pertrechos de Deportes y de Cultura, que pertenecían al ministerio de Desarrollo Humano, mientras que Astutti se reunió con los técnicos de Hacienda para resolver el presupuesto definitivo. Por lo pronto, Weretilneck confirmó la vuelta de Martín Fraile en la cartera de Cultura y el excandidato a concejal de Godoy, Simón Miravete se ocupará de Deportes.