Juntos Somos Río Negro define sus autoridades partidarias y suma afiliados

El proceso interno de Juntos Somos Río Negro (JSRN) está en marcha para la renovación de autoridades partidarias para lo cual se aspira a tener una lista de unidad antes del 17 de abril y evitar así ir a las urnas, mientras que se consolidó la instancia de afiliaciones con 6.000 incorporaciones.

El partido tiene algunos pendientes por resolver como el rol y continuidad de dos de sus máximas autoridades actuales como el vicegobernador Pedro Pesatti, quien ejerce la vicepresidencia de la fuerza, y Gustavo Gennuso, el exintendente de Bariloche que es secretario general del partido.

Mientras aún se espera el diálogo prometido entre el gobernador Alberto Weretilneck y Pesatti, con el barilochense -que fue crítico públicamente con el manejo del partido y con el Gobierno- el acercamiento lo concretó tiempo atrás el presidente de la bancada oficialista y titular de la asamblea de JSRN, Facundo López.

El partido se encamina al armado de la lista de autoridades con el objetivo de la unidad. El cronograma establece que hasta el próximo viernes 17 de abril habrá plazo para presentar nóminas y si hay más de una lista, las elecciones se deberán concretar el 10 de mayo.

La renovación es para las categorías de Mesa Provincial, Asamblea y mesas locales de JSRN.

En la asamblea que se realizó de manera virtual y que comandó López a principios de marzo se establecieron cambios de reglamento con la excepción del requisito de antigüedad de afiliación para la postulación a cargos partidarios y para participar de las elecciones.

La lista debe tener diez asambleístas titulares y cinco suplentes de la Asamblea General; 14 titulares y ocho suplentes de la Mesa Ejecutiva; además cada uno de los ocho circuitos electorales sumarán tres asambleístas.

También se elegirán autoridades en todas las ciudades, siendo las de Viedma, Cipolletti, General Roca y Bariloche quienes tendrán más cargos en juego, además de presidente, vicepresidente, secretario y tesorero, sumarán siete vocales. En otros municipios serán los principales cargos y tres vocales.

JSRN sumó 6.000 afiliados

En este tiempo, JSRN abrió una instancia de afiliación masiva que concluyó con 6.000 nuevos adeptos al partido provincial que lidera Weretilneck. Se trató de un “fuerte trabajo territorial y militante”, según destacó la fuerza en un comunicado oficial.

Se detalló que entre la snuevas incorporaciones se sumaron 2.000 afiliados de Cipolletti; más de 1.800 de Viedma: cerca de 900 en bariloche y alrededor de 500 en Roca.

“El proceso interno apunta a consolidar una etapa de renovación de dirigencias, incorporación de nuevas ideas y fortalecimiento de la participación partidaria”, indicó JSRN que valoró que se trata de un “partido en crecimiento, con una mirada provincialista y una concepción municipalista”.