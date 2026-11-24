El aterrizaje en un helicóptero privado en la zona céntrica de Bariloche del magnate inglés Joe Lewis generó repercusiones en el ámbito político y sindical.

El multimillonario de 86 años, propietario de Hidden Lake S.A la empresa que tiene la estancia Lago Escondido en la zona de El Foyel, descendió e la aeronave en un helipuerto ubicado en la playa inferior del estacionamiento de la costanera de Bariloche, junto al lago Nahuel Huapi

La presencia del magnate en Bariloche -aparentemente para realizar un trámite en la oficina céntrica de Migraciones- generó cuestionamientos de dirigentes de la política y del sindicalismo como el diputado nacional Marcelo Mango (Frente Grande- Unión por la Patria); el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar; y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) de Río Negro.

Pista para aterrizaje de helicópteros en costanera de Bariloche, junto al lago Nahuel Huapi, donde aterrizó Joe Lewis. Foto: Diario Río Negro

Hay un pedido de informes por la situación migratoria de Lewis

Mango recordó que presentó en julio un pedido de informes sobre la situación migratoria del magnate y solicitó la citación del director de Migraciones. Hoy tras conocerse la presencia de Lewis en Bariloche reiteró su pedido de “explicaciones” al gobierno nacional “bajo qué condiciones migratorias se encuentra en la Argentina el empresario británico condenado en Estados Unidos”.

Lewis fue condenado en Estados Unidos a pagar una suma millonaria de indemnización por una causa que se investigó el delito de fraude que el propio magnate admitió su responsabilidad para evitar ir a juicio. Originalmente tenía tres años de prisión condicional y el presidente norteamericano Donald Trump lo indultó.

“Para los ciudadanos pobres de países latinoamericanos, Milei quiere fronteras cerradas. Para un multimillonario condenado como Lewis, alfombra roja y silencio oficial”, señaló Mango a través de un comunicado de prensa donde remarcó que su pedido de información no se debe al hecho de hoy en Bariloche sino la situación previa de permanencia del inglés que tiene propiedades en Río Negro.

Mango pidió saber “cuándo ingresó, qué documentación se evaluó, si recibió alguna dispensa y qué funcionarios intervinieron. Lewis aterriza en Bariloche, pero las respuestas del Gobierno no aparecen”, afirmó.

El diputado cuestionó al gobierno de Milei que en su reforma migratoria prometió que ningún extranjero condenado podría ingresar al país: “¿Dónde quedó esa dureza cuando el extranjero es Lewis? ¿La vara depende de los antecedentes o de los millones que tiene en el banco?”, fustigó.

Repudio a la presencia del magnate inglés

Rodolfo Aguiar de ATE Nacional repudió a través de su cuenta de X la presencia de Lewis en Bariloche. “No es bienvenido ni en Bariloche ni en ningún otro lugar de la Argentina”, señaló el sindicalista que habitualmente encabeza manifestaciones de reclamo por el libre acceso a las costas del lago Escondido, donde se encuentra la propiedad del magnate.

“No podemos permitir que venga a pasearse por Bariloche como si fuera un rey, ni que aterrice en un helipuerto delimitado para vehículos de emergencia y destinados a incendios forestales”, señaló Aguiar quien responsabilizó al gobierno nacional.

Desde el MST, fuerza que integra el Frente de Izquierda, los dirigentes Jorge Paulic y Karina Rauque, también repudiaron la presencia del inglés en Bariloche. “Es una verdadera provocación que Lewis pueda moverse con total impunidad por nuestra región mientras se apropia de miles de hectáreas e impide el acceso público a lago Escondido. No estamos frente a un simple empresario extranjero: estamos frente a un enclave británico en territorio argentino, sostenido por la complicidad de los gobiernos, los sectores del poder económico y la Justicia. Hay que terminar con este enclave, recuperar esas tierras y garantizar el libre acceso al lago”, acusó.