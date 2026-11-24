El magnate inglés Joe Lewis, propietario de Hidden Lake S.A, aterrizó esta mañana en el helipuerto ubicado en la costanera de Bariloche a bordo de un helicóptero privado.

El inglés descendió el helicóptero junto al administrador de su estancia, el barilochense Nicolás Van Ditmar con quien caminó unos metros hasta la avenida 12 de Octubre donde lo esperaba un vehículo.

Imagen captura de pantalla video Canal 6 Bariloche. Joe Lewis y Nicolás Van Ditmar.

El aterrizaje se produjo a media mañana y fue captado por Canal 6. No hubo expresiones del magnate que mientras caminaba, con anteojos negros, intentaba cubrirse el rostro.

El lugar del aterrizaje está ubicado en la bandeja inferior de la playa de estacionamiento de la costanera, que pertenece a la municipalidad, junto al lago Nahuel Huapi, y actualmente está concesionada. En el verano pasado en ese espacio se dejó marcado la zona de helipuerto para el uso de helicópteros de emergencia y destinados a incendios forestales.

El helicóptero en el que descendió Lewis luce colores negro y blanco, no se trata de la habitual aeronave de la estancia color bordó que ha sido aportada en la cordillera para situaciones de emergencia.

Según pudo conocer Diario RÍO NEGRO ayer lunes por la mañana aterrizó en el aeropuerto internacional un avión privado con pasajeros que acudieron luego a la estancia Lago Escondido, ubicada en la zona de El Foyel, quienes fueron trasladados en un helicóptero de la empresa Hidden Lake que esperaba junto a la pista de aterrizaje. La aeronave menor regresó la misma tarde con los pasajeros y el avión privado retornó a Buenos Aires. Se desconoce quiénes eran los pasajeros de ese vuelo.

Noticia en Desarrollo