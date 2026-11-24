La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) salió al rescate de Argentinos Juniors, inmerso en una grave deuda con sus futbolistas y con otros clubes, y le adelantó un monto importante del dinero que reparte a los clubes cada año. El dinero le serviría al club que preside Cristian Malaspina para pagar sueldos atrasados y deudas, y levantar inhibiciones.

Mientras la dirigencia admite tener hasta dos meses de atraso con sus futbolistas y otros reclaman falta de pago desde agosto, sobre el Bicho recae también una denuncia realizada por Gimnasia debido a una deuda millonaria en dólares, además de un reclamo desde Estados Unidos por el pase de Hernán López Muñoz, entre otras obligaciones.

Argentinos Juniors atraviesa una grave crisis financiera y, gracias a la buena relación que mantienen Malaspina y el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, el ente organizador del fútbol argentino salió al rescate.

Desde la casa madre del deporte local se destinó un monto de nueve cifras en favor del club de La Paternal, con el que podrá ponerse al día con su plantel y cubrir otras obligaciones de pago al cierre de la temporada.

#AAAJ "Hay chicos que no pueden pagar el alquiler, un día te dicen que va a llegar esa plata y no aparece, lo que dicen no se cumple". https://t.co/LIQdnRpxbJ — Davi 🐞🧣 (@DavidovichLucas) November 23, 2026

Entre los jugadores que habían cuestionado la gestión financiera del club se destacó el defensor Francisco Álvarez, uno de los jugadores que el Bicho podría vender, quien describió el clima puertas adentro como “incómodo”, ya que les “mienten” con plazos y promesas de pago que no se cumplen.

A su reclamo se sumó López Muñoz, quien afirmó que el plantel “se bancó todas”, en referencia a las “deudas y promesas incumplidas”. El jugador podría regresar al San Jose Earthquakes en febrero si Argentinos Juniors no abona el porcentaje restante de su ficha.

Además, el lateral izquierdo Sebastián Prieto fue duro: “Seguimos cumpliendo aunque no siempre recibamos lo que corresponde. El compromiso tiene valores que otros parecen haber olvidado”.

En una campaña en la que el presupuesto anual no fue suficiente, ya que fue trazado dando por hecha una clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores que Argentinos no alcanzó, el año deportivo del Bicho se cierra con compromisos económicos, que complejizan la diagramación de la temporada 2027.